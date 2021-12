“O anche no” su Rai2 si occupa da anni di disabilità e inclusione

Si parla ancora di barriere architettoniche nonostante la legge risalga al 1989 perché resta molto da fare Paola Speranza







Si parla ancora di barriere architettoniche nonostante la legge risalga al 1989 perché resta molto da fare. In questi anni la battaglia per abbattere gli ostacoli si è trasformata in una diversa visione e superare tutte le barriere può aiutare le persone con disabilità (che in Italia sono 3 milioni e mezzo) a ottenere una vera inclusione. “O anche no”, la trasmissione scritta da Maurizio Gianotti e Paola Severini Melograni e condotta proprio da Paola (che va in onda dall’autunno del 2019), vi porta, la mattina della vigilia di Natale e quella dell’ultimo dell’anno, alle 9.30 su Rai2 a visitare i Palazzi delle istituzioni: Quirinale, Senato e Camera dei Deputati, con una guida di eccezione.

Sarà il presidente della Camera Roberto Fico a farci scoprire come le barriere fisiche e pure quelle culturali siano ormai sconfitte. Con lui, Tiziana Civitani, la cantante dei Ladri di Carrozzelle, il gruppo rock di persone con disabilità che ricorderete in un mitico Sanremo di quattro anni fa. Tiziana ci racconterà come le cose stanno cambiando.

Sorrisi è entrata insieme con loro nei “Palazzi del potere” e ha potuto verificare come, a partire dal Quirinale, si siano trasformati nei “Palazzi dei cittadini”. La cifra che contraddistingue il settennato del Presidente Mattarella è proprio all’insegna dell’accessibilità. Scopriremo il nuovo ascensore voluto dal capo dello Stato, che rende possibile a tutti visitare i due livelli dei giardini del Colle più importante d’Italia. Sergio Mattarella ci lascia un Palazzo tutto accessibile e ha voluto che anche la residenza di Castelporziano sia dedicata a chi ha più bisogno. La puntata del 31 dicembre poi chiuderà l’anno con il ministro per le disabilità Erika Stefani che farà conoscere la nuova legge delega appena approvata, grazie alla quale il destino di tanti cittadini con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali, cambierà. Due puntate da non perdere. “O anche no” è pure su RaiPlay.