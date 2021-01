“Ogni mattina” torna su Tv8 con Adriana Volpe

15 Gennaio 2021 | 9:18 di Redazione Sorrisi

Dopo la pausa natalizia, dal 18 gennaio su Tv8 riprende "Ogni mattina", il talk show in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.45. Tra le novità di questa 2ª edizione spicca la conduzione riaffidata solo ad Adriana Volpe. Prima con lei c’era anche il giornalista Alessio Viola.

Adriana, il motivo della scelta?

«Vogliamo fare più intrattenimento e meno informazione, spiegare i fatti in modo più introspettivo, personale e meno giornalistico. Raccontare l’attualità attraverso le storie».

Altre novità sul programma?

«Tra le tante, una rubrica per le mail giunte in redazione sottoforma di “Lo chiedo per un amico”. Poi, Giovanni Ciacci avrà una postazione in studio e un ospite che si chiama Otto: scoprirete chi è alla prima diretta».

A proposito, quattro ore non sono poche.

«È di certo una bella sfida, ma credo che condurre un talk show da soli sia il massimo desiderio per un’artista».