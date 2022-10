“Only Fun”, Giovanni Vernia: «Voglio far divertire tutti, adulti e bambini»

Un ricco cast di comici è pronto a farci ridere nella nuova edizione di "Only Fun", il divertente show che torna dal 6 ottobre sul Nove. Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicenderanno tanti artisti presentati nuovamente da Elettra Lamborghini e I PanPers. Tra i numerosi volti troveremo anche Giovanni Vernia, che riserverà al pubblico una sorpresa...

Giovanni, di cosa si tratta?

«I telespettatori sono abituati a vedermi impegnato in travestimenti e parodie. Ma questa volta ho deciso di portare in scena qualcosa di diverso. Farò dei monologhi, tipo quelli che porto a teatro, usando molto il corpo e la voce. Si tratta di racconti che traggono ispirazione dalla vita quotidiana, per esempio l’attenzione per tutto ciò che è biologico, naturale, nell’alimentazione».

Oggi è difficile far ridere?

«Sì, perché la risata è spesso contaminata dalla scorrettezza, dalla volgarità e dal doppiosenso. Mentre io punto su una comicità di buongusto e a far divertire tutti, adulti e bambini».

E lei, che cosa la fa ridere?

«La spontaneità dei miei figli (Matilda, 12 anni, e Giulio Louis, 7, ndr). I bambini sono liberi da sovrastrutture e tirano fuori battute estemporanee che spiazzano. L’effetto sorpresa mi piace molto anche nello spettacolo. Ho visto allo show americano di Jimmy Fallon l’attore Jamie Foxx in una imitazione di John Legend: ha colto dei dettagli incredibili».

Fuori da palco lei com’è?

«Così come mi conoscete. Anzi, peggio! Sono ingestibile, ho sempre la testa sulle nuvole. Mi piace parlare, intrattenere le persone Sono un animatore perenne».

C’è un comico al quale si è ispirato?

«Mi ha sempre affascinato Jerry Lewis, la sua semplicità nel fare cose molto difficili e il suo utilizzo della fisicità a supporto della risata. Ma anche in Italia abbiamo dei grandi della comicità. Penso ad Alberto Sordi e Nino Manfredi per arrivare a Renzo Arbore e Fiorello».

Tra comici c’è molta rivalità?

«A "Only Fun" no. Ma in generale sì. Ed è sempre stato così. Woody Allen ha detto che il comico è così egocentrico da non sopportare quando un altro fa ridere... Concordo! (ride)».