“Only fun” riparte e i PanPers ci svelano le novità

Giovedì 15 febbraio torna sul Nove l’appuntamento col buonumore condotto anche da Elettra Lamborghini Simona De Gregorio







Pronti a divertirvi? Giovedì 15 febbraio torna sul Nove "Only Fun - Comico show", l’appuntamento col buonumore condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicenderanno tantissimi comici. A infoltire la confermata squadra, in questa quarta stagione arrivano Ale e Franz, Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino. Altra novità sono le partecipazioni straordinarie di Katia Follesa ed Enzo Iacchetti. «A "Only fun" ci sono i volti più noti della comicità, è un grande onore che non si vergognino di stare accanto a noi» scherzano i PanPers.

PanPers, voi come vi divertite?

Luca: «Mi piace uscire con gli amici ma quando non rispondono al telefono o sono occupati mi butto sui videogiochi».

Andrea: «Ma sai che quando gli amici ti dicono di no è perché sono a casa mia a sfidarci nei giochi da tavolo?».

Tra i vostri amici c’è anche Elettra?

Luca: «Lei è carina, tranquilla, ironica. Si è creata una amicizia anche se fuori dal lavoro non ci vediamo spesso».

Andrea: «Beh, andare a cena a casa sua a Miami non è mica semplice».

Tra i vostri colleghi chi vi fa ridere di più?

Andrea: «Prima di fare questo lavoro faceva “fico” citare i comici americani. Da quando sono approdato in tv ho capito che essere di nicchia è facile, molto più difficile far ridere un pubblico generalista. Come fanno Pucci, Pintus e Checco Zalone».

Luca: «A me piace l’inglese Tim Minchin, che è pure un musicista e tira fuori una comicità originale. Ma amo anche Proietti, Grillo, Benigni».

Un pregio e un difetto di ognuno?

Luca: «Andrea è permaloso, ma il suo pregio è la passione che mette in tutto».

Andrea: «Lui è molto testardo, però è molto pacato nell’affrontare ogni cosa. E abbondiamo... anche generoso!».