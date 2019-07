Palinsesti Rai 2019/2020: i programmi del mattino e del pomeriggio

09 Luglio 2019 | 17:55 di Redazione Sorrisi

Sono stati presentati il 9 luglio 2019 a Milano i palinsesti Rai per l'autunno/inverno 2019 e la primavera 2020 e, oltre alle fiction, ai film tv e ai programmi di prima serata, sono stati annunciati anche i programmi del daytime con tante novità per la mattina, per il pomeriggio e per la fascia preserale.



Rai 1 - La mattina UNOMATTINA

Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il Tg1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e cronaca.

Condotto da: Roberto Poletti e Valentina Bisti - In onda dal 9 settembre – ore 6:45



STORIE ITALIANE

Interamente dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comune affronta ogni giorno. Ospiti in studio i protagonisti che raccontano in prima persona le loro storie, coadiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati.

Condotto da Eleonora Daniele - In onda dal 9 settembre – ore 10:30



LA PROVA DEL CUOCO

Il programma in diretta realizzato in collaborazione con Endemol Shine ltaly si rinnova. Nuove sfide ai fornelli, duelli tematici, sfide regionali, rubriche con uno o più chef professionisti e non. Le prove e le rubriche si svolgeranno in studio e in location esterne con collegamenti in diretta e rvm. Non mancherà la classica gara quotidiana tra 2 concorrenti affiancati da cuochi professionisti che culminerà in un torneo finale il cui vincitore si aggiudicherà un ricco montepremi.

Condotto da Elisa Isoardi - In onda dal 9 settembre – ore 12:00

Rai1 - Il pomeriggio VIENI DA ME

Seconda edizione del programma ispirato al “The Ellen DeGeneres Show”: si alterneranno interviste, giochi con il pubblico in studio e a casa, attualità, repertorio, approfondimenti, clip, storie sia di personaggi famosi sia di gente comune.

Conduce: Caterina Balivo - In onda dal 9 settembre – ore 14:00



IL PARADISO DELLE SIGNORE DAILY - SECONDA STAGIONE

La porta del Paradiso delle Signore si è chiusa con il bacio tra i due protagonisti principali, Marta e Vittorio, che hanno condiviso un sogno. Ora rientriamo nella routine quotidiana del grande magazzino milanese con le loro storie, a raccontare un'Italia degli anni Sessanta proiettata nel futuro.

In onda dal 14 ottobre – ore 15:40



LA VITA IN DIRETTA

Il nuovo progetto de “La Vita in diretta” pur nel mantenimento della tradizione. L’attualità, la cronaca e l’intrattenimento saranno la spina dorsale dell’intero programma.

Conducono: Alberto Matano e Lorella Cuccarini - In onda dal 9 settembre – ore 16:50 L’EREDITÀ

Riprende anche quest’anno dal 23 settembre l’Eredità condotta da Flavio Insinna. Il programma prodotto in collaborazione con Magnolia, ripartirà dal format consolidato nelle passate edizioni e si rinnoverà per rispondere alle difficoltà di un contesto sempre più competitivo. Tre professoresse affiancheranno come di consueto il conduttore nello svolgimento dei giochi.

Conduce: Flavio Insinna - In onda dal 23 settembre – ore 18:45 I SOLITI IGNOTI

La nuova edizione dei Soliti Ignoti riparte dal 16 settembre nella fascia di access prime time. ll gioco prevede un concorrente a puntata che nell’ arco dell’ indagine dovrà indovinare quante più identità possibili. Il montepremi accumulato potrà essere vinto solo indovinando il gioco finale.

Conduce: Amadeus - In onda dal 16 settembre – ore 20:30

Rai2 - Il mattino RADIO 2 SOCIAL CLUB

Il live show in onda su Rai Radio2 e in streaming sulla piattaforma tv della Radio dal lunedì al venerdì, viene riproposto in replica quotidiana su Rai2. Con la conduzione brillante di Luca Barbarossa e la comicità di Andrea Perroni, le incursioni musicali live della Social Band e un’interazione diretta con gli ascoltatori attraverso Sms e WhatsApp vocali, per raccontare storie o ascoltare pochi accordi per indovinare il titolo della Canzone Spogliata.

Conducono Luca Barbarossa e Andrea Perroni - In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 08.45, dal 16 settembre



I FATTI VOSTRI

Nuova edizione del programma quotidiano fatto di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità, firmato da Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi. Alla conduzione Giancarlo Magalli affiancato da Roberta Morise, Paolo Fox per l'oroscopo, gli interventi tra cronaca, curiosità e storia del prof. Umberto Broccoli, gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico e la band disetteelementidirettadal Direttored’orchestra Demo Morselli.

Conduce Giancarlo Magalli con Roberta Morise, Paolo Fox, Umberto Broccoli, Demo Morselli, Massimo Morico - In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11.15, dal 16 settembre



Rai2 - Il pomeriggio DETTO FATTO

L'ottava edizione del programma continua la sua ricerca nella sperimentazione “factual”, di risoluzione dei problemi posti dai telespettatori nei campi del beauty, del fashion, della salute, del benessere, della cucina, dell’arredamento, dell’economiadomestica.

Conduce Bianca Guaccero - In onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, dal 16 settembre



APRI E VINCI

Dopo il successo della prima edizione, torna il divertente quiz familiare di Costantino della Gherardesca. Si entra nelle case degli italiani, citofonando e recapitando un quiz, interrogandoli tra le mura domestiche.

Conduce Costantino della Gherardesca - Dal lunedì al venerdì alle 16.45, dal 4 novembre



NELLA MIA CUCINA

Un gioco per appassionati di cucina che decidono di mettersi alla prova cercando di realizzare un piatto uguale il più possibile a quello dello chef Cracco. Ad affiancarlo ci sarà Camihawke: da dietro le quinte, farà il tifo in compagnia dei parenti e degli amici del partecipante.

Conduce Carlo Cracco - Dal lunedì al venerdì alle 19.35, dal 16 settembre



BATTUTE

Un format nuovo in cui le notizie e gli accadimenti della giornata diventano pretesto per un fuoco di fila di battute di un manipolo di improvvisatori della risata: i “battutisti”. Seduti ai lati di un lungo tavolo, eleganti e composti, volti nuovi della comicità, della satira e del web, sonochiamati a commentare gli spunti e i fatti di attualità. In fondo al tavolo, un piccolo sipario verticale è la porta di ingresso e di uscita di ospiti e di situazioni varie, ed è circondato da una parete di schermi in cui appaiono I Collegati: giornalisti, opinionisti, esperti, realmente o in collegamento per finta.

Dal lunedì al venerdì alle 20.05, dal 16 settembre



Rai3 - Il mattino Si parte alle 8.00 con Agorà, condotto per la terza stagione da Serena Bortone. Una conduzione colta e popolare, equidistante e che non fa sconti a nessuno. Un programma che si è affermato come newsroom di riferimento della mattinata televisiva: il racconto della politica, le notizie dell’attualità, un occhio sempre attento alle dinamiche estere e globali. Un programma di servizio pubblico per essere informati in tempo reale ed orientarsi tra i principali fatti della giornata. Alle 10:00 il testimone passa a Salvo Sottile con Mi Manda Raitre, lo storico programma che dà voce, da anni, a chi ha subito un torto o è vittima di disservizi e ingiustizie. Un programma sempre uguale per quel che riguarda la mission, ma in continua evoluzione per quel che riguarda le modalità di narrazione e i campi di azione. Mantenendo la vocazione di "sportello " a tutela del cittadino, delle famiglie, dei consumatori. Il programma continuerà a raccontare giorno dopo giorno l'Italia dei diritti negati, delle truffe, degli sprechi, delle inefficienze della pubblica amministrazione Alle 11:00 Tutta Salute. Brand relativamente nuovo ma che affonda le radici in una grande tradizione di narrazione pop medica e scientifica propria della rete. Un grande divulgatore come Michele Mirabella, un medico preparato e dal linguaggio semplice come Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovan, giornalista curiosa a caccia di fake news, merce che in questo campo non scarseggia affatto. L’importante è che ci sia la salute e l’importante è raccontarla in maniera corretta, senza sensazionalismi, aiutando lo spettatore a sfuggire alla medicina del vicino di casa o del “l’ho letto su internet”. I consigli dei più grandi specialisti non solo per curare ma soprattutto per prevenire, per stare bene attraverso stili di vita virtuosi. Dopo il Tg3 delle 12:00 alle 12:45 Quante Storie, con una grande novità: Corrado Augias lascia la conduzione per concentrarsi sul progetto di prima serata Città Segrete e al suo posto arriva il giornalista e conduttore radiofonico Giorgio Zanchini. E’ una delle voci storiche di Radio1, dove ha condotto per anni programmi come “Il baco del Millennio” e, oggi, “Radio anch’io”, approfondimento quotidiano sull’attualità. Partendo dai libri, Quante Storie continuerà nel suo compito di affrontare ogni giorno storie, personaggi e temi con l’intento di approfondire alcuni aspetti della complessità che ci circonda. Dall’arte alla letteratura, dalla musica alla storia recente, dalla filosofia alla politica, Giorgio Zanchini e i suoi ospiti offriranno spunti di riflessione per comprendere le mille facce di un Paese meraviglioso, contraddittorio e in trasformazione. Alle 13:15 Passato e Presente, l'appuntamento quotidiano che racconta la Storia nelle diverse epoche confrontandole con i nostri tempi. Ogni giorno un grande studioso di fama risponde alle domande di Paolo Mieli e di tre giovani storici delle università italiane. Un racconto sui fatti, la ciclicità e i protagonisti della storia, conciliando il rigore scientifico con un linguaggio televisivo accessibile a tutti. Passato e Presente è prodotto da Rai Cultura.

Rai3 - Il pomeriggio Il pomeriggio di Rai3 è Geo, altro marchio storico della rete, tre ore di diretta quotidiana affidate alla professionalità di Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Se dici Geo dici natura, dici terra, dici mare, dici vento. Se dici Geo racconti i passi degli uomini che attraversano questa terra, parli dei loro cibi, della loro difficile convivenza con l’ambiente che li circonda. Un racconto emozionante che ha al suo centro la natura e l’ambiente, che ha a cuore il futuro del nostro Pianeta e le tradizioni del nostro Paese. E’ nella fascia post Tg (Tg3+TgR: 19:00-20:00) che il mood della rete comincia a prendere quota, delineando il sentiero del suo storytelling. Raccontare storie catturando l’attenzione del pubblico, invitandolo a seguire un percorso che passa dal privato al pubblico, dal personale al generale, dalla storia alla Storia. Pensiamo a Non ho l’età, indiscusso successo delle stagioni precedenti, dove la dimensione affettiva di coppie capaci di rimettersi in gioco sul piano dei sentimenti anche a settant’anni, incontra la dimensione pubblica e storica del paese e dei tempi dove questo racconto si svolge.

L’access time non può non cominciare con Blob, pietra miliare di questa fascia oraria che partecipa attivamente al racconto del nostro paese.

