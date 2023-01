Paolo Bonolis ci anticipa tutte le novità di “Avanti un altro!”

La nuova edizione del programma, la dodicesima, parte il 9 gennaio e ci accompagnerà fino alla primavera Paolo Fiorelli







Un’ora al giorno per ridere e disintossicarsi dalle fatiche quotidiane. Questa è la missione di "Avanti un altro!" secondo il suo ideatore e conduttore Paolo Bonolis. Che dice: «Io a farlo mi diverto come un pazzo. Del resto ormai faccio solo quello che mi piace, che sia in tv o quando scrivo (è uscito da poco per Rizzoli il suo romanzo "Notte fonda", ndr). Diversifico nel divertimento. E navigo in acque leggere e sorridenti». Quelle dove condurrà anche i suoi spettatori con questa nuova edizione del programma, la dodicesima, che parte il 9 gennaio e ci accompagnerà fino alla primavera.

È lui stesso a raccontarci le novità, commentandole col suo eloquio arguto e ineguagliabile: «Tanto per cominciare, ci siamo finalmente liberati di quasi tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. La prossemica sanitaria ci aveva impedito di muoverci liberamente ma ora possiamo finalmente tornare ad abbracciarci e detestarci da vicino!

Avremo una nuova Bonas, Sophie Codegoni, già ribattezzata la Codecona, e anche il Bonus cambierà nel corso del programma. E lo Iettatore Franco Pistoni sarà coadiuvato da una Moglie dello Iettatore, Giorgia Pianta. Nel Salottino arriva Giovanni Muciaccia: con lui parleremo di arte e creatività. Faceva una tv di cui si sono perse le tracce, e mi dispiace. È un Piero Angela del fai da te».

Entrano nel cast anche le Donatella: «Le belle Monozigote porgeranno al concorrente di turno domande molto particolari, ma non posso anticipare quali. E comunque vorrei ricordare che il cast ad "Avanti un altro!" lo fanno i personaggi, sì, ma ancora di più i concorrenti. Nel senso che il programma è una sfilata continua di “personaggi” che non sanno di esserlo e che arrivati in studio, magari aiutati da me, si liberano dei conformismi che imperano là fuori e anche nelle trasmissioni più seriose, e danno vita a tanti siparietti. Ognuno porta la sua storia, il suo punto di vista, la sua diversità. Sono loro il vero spettacolo». E nelle 12 edizioni dello show, li ha visti cambiare questi personaggi o gli italiani sono sempre gli stessi? Bonolis risponde così: «Li ho visti cambiare per la presenza sempre più insistente e morbosa della tecnologia. E se alzaste gli occhi dai telefonini ve ne accorgereste anche voi...».

Chiudiamo con una curiosità, che nasce dal successo di "Notte fonda", chiedendoci dove riesca a trovare il tempo per scrivere pure un romanzo. «Al contrario di Stephen King, che ha scritto un manuale su come organizzare il lavoro di scrittore, io scrivo completamente a cavolo quando ne ho l’occasione. Metto nei libri i miei pensieri, i miei dubbi, le cose che mi interessano. Il protagonista maschile sono io e quello femminile... pure. Nel senso che a me piace scrivere i dialoghi per smussare e approfondire le mie idee. Insomma, mi faccio il contraddittorio da solo!».