Paolo Bonolis e la nuova edizione di “Ciao Darwin”, sempre assieme a Luca Laurenti

Dopo oltre quattro anni di attesa, dal 24 novembre torna in prima serata su Canale 5 il “pazzo”, irriverente “show-antropologico” Paolo Fiorelli







Per la nona edizione di “Ciao Darwin” Paolo Bonolis ha scelto un sottotitolo importante e un po’ misterioso: “Giovanni 8.7”. Perché? «È un rimando alla celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”» spiega il conduttore e ideatore del programma. «La frase esprime l’idea di fondo dello show: nessuno dovrebbe giudicare gli altri. Siamo tutti diversi ed è bello così. Perché spero sia chiaro che da noi le contrapposizioni sono sempre scherzose». E così quest’anno si fronteggeranno nella prima puntata “Angeli contro Demoni” e poi, tra gli altri, “Influencer contro Lavoratori”, “Melodici contro Trapper” e così via. Ci saranno anche quattro Madre Natura e un Padre Natura, selezionati in tutto il mondo perché «la “Bellezza Primigenia” non ha confini». E soprattutto ci sarà Luca Laurenti: «Per me è un fratello professionale» dice Bonolis. «Una persona meravigliosa che vive in un mondo a parte e ha mantenuto in sé il “fanciullino” di cui parlava Pascoli. Eppure, anche se siamo diversi, andiamo nella stessa direzione... ognuno a modo suo. La sua presenza è indispensabile per diversificare il ritmo e dare un tocco surreale, fantastico, imprevedibile».

Bonolis, lei ha definito lo show uno «studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo millennio». Dopo tanti anni di ricerche sul campo, le farebbe piacere una laurea honoris causa in Antropologia?

«Semmai una laurea Bonolis causa... No grazie, sto bene così».

Qual è la tecnica dei suoi “esperimenti”?

«Sono sessioni di ascolto ludico della commedia umana, insieme compongono uno scherzoso “studio evolutivo”. Le prove dello show non sono accostate a caso: ogni passaggio ha un senso nell’ottica dell’evoluzione della specie, quella studiata da Darwin, come ricorda il titolo. E così la prova di canto e il défilé si ispirano alle esibizioni che le specie animali fanno per attirare l’altro sesso; la prova di coraggio è un test di questa virtù necessaria alla sopravvivenza; “A spasso nel tempo” ci fa rivisitare i grandi cataclismi che hanno colpito questo sasso umido che è la Terra... e così via».

Parliamo allora della prova del “Faccia a faccia”. C’è qualche frase memorabile che è rimasta nella sua memoria, nel dibattito tra le due squadre?

«Era la puntata “Passato contro futuro”. Un giovane diceva: “Siamo noi che sosteniamo il mondo!”. E una signora rispose arrabbiatissima: “Ma che sostenete? Siamo noi che sosteniamo voi perché, se non ci fossimo noi anziani, voi ve magnereste ‘sta cippa!” (non avreste nulla, ndr)». Lo disse con tale trasporto, uscì così dal cuore, che suonarono le campane dello studio. Si è riso molto, in quella e in altre situazioni, perché le contrapposizioni dello show sono pensate proprio per ridere. La bellezza della vita sta proprio nella diversità e nell’accettarsi. Conflitti e scontri sono cose culturali, uno strumento della politica e del potere per creare un nemico e poi poter dire: “Io ti servo per difenderti da quel nemico!”».

Eppure sui social è tutto uno scontro, uno schierarsi di qua o di là.

«È per questo che non li frequento».

Lei si è mai schierato con una delle due squadre dello show?

«È capitato solo una volta, nella puntata “Juve contro tutti”. Voi capite che di fronte a un argomento di tale importanza non potevo restare indifferente (e qui Bonolis, notoriamente interista, tanto da tenere in camerino una sciarpa della sua squadra, scoppia a ridere, ndr)».

Ma oggi sembra che non schierarsi sia una colpa. È un periodo di contrapposizioni furiose. Anzi di vere e proprie guerre.

«Per eliminarle basterebbe una piccola legge: chi dichiara la guerra poi deve combatterla in prima linea. Scommettiamo che scoppierebbe la pace universale?».

Parliamo delle varie sezioni del programma. Per esempio il Cilindrone...

«Pensi che una volta è addirittura esploso. C’era acqua dappertutto ma era molto divertente, perché si scivolava tantissimo».

Vi siete fermati?

«Certo che no. Abbiamo ripreso tutto. Facendo trekking ho imparato una cosa: se ti fermi una volta poi non riparti più».

Lei però non ha abbandonato il suo tipico linguaggio esuberante: usa infatti spesso parole ricercate che non si sentono mai in altri game show.

«Strano. Se lavori nel mondo della comunicazione dovrebbe divertirti esplorare ogni tipo di lingua. Io per esempio amo mescolare linguaggio aulico e popolare. Non penso di essere l’unico a poterlo fare, ma credo che molti altri, che potrebbero farlo, non lo fanno per una forma di convenienza».

Ha detto che è sempre più difficile stupirsi.

«Più passa il tempo, più quello che ti accade somiglia tremendamente a quello che ti è già accaduto e quindi perde di intensità, mentre cominci piano piano a vedere l’orizzonte della vita che si avvicina... non faccia quella faccia, questo passa il convento!».

Dove trova lo stupore, oggi?

«Mi stupiscono ancora i gesti di gentilezza gratuita. Un ragazzo che per strada aiuta un anziano senza sapere neanche chi sia: è una cosa bellissima in questo mondo egoista».

Lei è egoista?

«No. Francamente amo più dare che ricevere. Però anche ricevere non mi dispiace, eh?».

Quindi va controcorrente.

«Sempre. Mi piace andare controcorrente. Definitemi un salmone, se volete».

In un suo libro lei si definisce diversamente: “un cinico sognatore”.

«Sì. Sono cinico perché mi vergogno di essere così tanto sognatore. E quindi mi esprimo in maniera cinica perché ho molto pudore dei sentimenti, non amo esibirli come fanno per esempio sui social».

Però sui social si trovano anche cose curiose. Per esempio spopolano le immagini della versione cinese di “Ciao Darwin”...

«Ero andato a vendere il format a Pechino: una città che mi ricorda in piccola parte Las Vegas, nel senso che di notte è tutta accesa, è il paradiso dei led, poi di giorno li spengono e vedi che non è esattamente una bellezza. Ho spiegato cosa avrebbero dovuto fare per cavalcare lo spirito dello show ma il problema è che la loro cultura è troppo castigata… quando ho visto come appariva Madre Natura ho capito che non poteva funzionare: sembrava coperta da uno scafandro! E poi lì le squadre possibili sono solo due: governativi contro dissidenti».

Ma se dovesse condurre un’edizione in un Paese straniero, quale sceglierebbe?

«Vorrei andare in Africa o in Sudamerica. Là c’è una felicità esistenziale fortissima. Hanno una libertà e una serenità mentale che li rende più liberi di quello che noi crediamo di essere. Noi siamo molto repressi rispetto a loro».