“Parlami d’amore”, San Valentino con Veronica Pivetti e Paolo Conticini

12 Febbraio 2021 | 8:25 di Enrico Casarini

Un nuovo appuntamento col varietà del sabato sera su Raiuno. Riunite sotto il titolo "A grande richiesta" ci aspettano cinque serate-evento dedicate a Patty Pravo (il 20 febbraio), ai Ricchi e Poveri (il 27) e a seguire a Loredana Bertè e a Christian De Sica.

La prima serata, però, è già qui: sabato 13 febbraio, infatti, avremo un “antipasto” di San Valentino con "Parlami d’amore". A condurre troveremo un’amatissima coppia della nostra fiction: Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ovvero la professoressa Camilla Baudino e il vice questore Gaetano Berardi, gli eterni innamorati delle sette stagioni di "Provaci ancora prof!". E non potevamo non indagare su questo “ritorno di fiamma”. «Sarà una serata di amore e musica, in cui io farò da conduttrice e Paolo continuerà a “corteggiarmi” come ha fatto per tanti anni» spiega la Pivetti. «E sarà uno spettacolone di quelli di una volta, e lo dico con grande gioia. Ogni cantante (dovrebbero essere una dozzina e i nomi sono ancora top secret, ndr) canterà un suo cavallo di battaglia e una di quelle canzoni d’amore che hanno fatto storia».

Ma lei si ricorda di quando la sua Camilla si innamorò di Gaetano?

«Si è innamorata di lui in ogni stagione della serie! Proprio questa tensione che non è mai mancata è stata un punto di forza di Provaci ancora prof!. E non è detto che sia finita! Per me la speranza è l’ultima a morire…».

Qual è la canzone del cuore di Camilla?

«Guardi, Camilla e io siamo identiche e non abbiamo una canzone del cuore, ma un autore: Sergio Endrigo. Lo riascolto sempre e mi commuove ogni volta. Magari potessi invitarlo a Parlami d’amore».

Paolo, se Berardi dovesse colpire al cuore Camilla con una canzone, quale sceglierebbe? Sappia che la prof ha gli stessi gusti di Veronica…

«Per lei vedo bene un Roberto Vecchioni…».

Fuochino: ci vorrebbe un brano di Endrigo.

«Accidenti, questo non lo sapevo! E pensare che uno dei primi dischi che mi ha comprato mia madre è stato il suo Ci vuole un fiore».

A proposito, Berardi si presenterà con un mazzo di fiori?

«Visto che questo sarà il loro primo incontro ufficiale dal 2017 e visto che Berardi è un uomo d’altri tempi, immagino che per lui sia doveroso arrivare con i fiori. Ma sicuramente ci saranno sorprese».

Una domanda per entrambi: come passerete il vostro San Valentino?

Veronica: «Farò un lungo giro in bicicletta con il mio cane, che è il mio innamorato del momento. E canterò».

Paolo: «San Valentino si può festeggiare in tante maniere, ma di sicuro non è periodo in cui si possano fare cose stravaganti. E quindi me ne starò rilassato a casa, o a Pisa o a Roma».

Paolo, un’ultima domanda: ci sono notizie di Gaetano e Camilla? Sono ancora innamorati come li abbiamo lasciati nella settima stagione?

«Certo che sì! Il loro amore è come fosse appena sbocciato, per loro tutto inizia adesso! E ci mancherebbe altro».