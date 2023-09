Parte “Il mercante in fiera” su Rai2 con Pino Insegno

Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, a partire dal 25 settembre Giusy Cascio







Tre manche prima del duello finale tra concorrenti, una bellissima Gatta Nera, tante nuove carte. Sono questi gli ingredienti del programma, ispirato al gioco natalizio, "Il mercante in fiera" che Pino Insegno condurrà su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 19.50 a partire dal 25 settembre. «Un game show più analogico che digitale» spiega il conduttore.

Analogico?

«Perché non invecchia mai. Come il vinile, che per me è più bello del cd, con il suo fruscio».

E dov’è la modernità nel gioco?

«Oltre alle carte storiche, come il Lattante, abbiamo chiesto a Claudio Sciarrone (noto fumettista e illustratore, ndr) di disegnare inedite carte divertenti (sopra ne vedete alcune), come il Bacio, il Brufolone, l’Ex o il Teschio, e carte attuali, aggganciate alle categorie sociali dei nostri tempi. Per esempio, TikToker, Boomer, Influencer...».

Categorie interessanti. In quale si riconosce?

«Purtroppo il Sex Symbol non l’abbiamo fatto (ride)».

Vuol dire che sarà un mercante seducente?

«Pensavo di andare in onda nudo, no? (ride)».

Scherzi a parte, in studio la vedremo in giacca e cravatta?

«Niente giacca, no. Indosserò delle camicie molto carine con il colletto button-down».

L’emozione del ritorno in Rai la sente?

«Fortissima: è quella di tutte le prime volte, dei debutti. Ed è giusto così».

C’è grande curiosità sulla nuova Gatta Nera, il ruolo che aveva Ainett Stephens quando "Il mercante in fiera" andava in onda su Italia 1. Può svelarci chi è?

«Lavinia Abate, la Miss Italia in carica. Una ragazza deliziosa e in gamba: sa ballare, sa cantare anche la lirica. La nuora che ogni mamma vorrebbe, insomma. Alla fine sempre alla famiglia si torna, perché è quello il bello del game show: riunire tutti sul divano davanti alla tv, per giocare da casa».