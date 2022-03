Parte il talk show “Generazione Z” con Monica Setta

Un nuovo programma in sei puntate di Rai2, in onda da sabato 26 marzo Antonella Silvestri







Una finestra sui giovani di oggi, reduci dalla pandemia e dalla didattica a distanza e costretti a convivere con l’angoscia per la guerra in Ucraina. Tutto questo è "Generazione Z - Storie dei nostri ragazzi", il nuovo programma in sei puntate di Rai2, in onda da sabato 26 marzo. Al timone, Monica Setta, che raddoppia gli impegni con "Unomattina in famiglia".

Monica, cosa l’ha spinta a pensare a un programma per i giovani nati tra il 1995 e il 2010?

«Io avrei chiamato la trasmissione “Generazione Pandemia” o “Generazione Dad”, ora anche “Generazione G” come guerra. Vogliamo capire e interloquire con questa fascia d’età. Quindi i filoni su cui ci muoveremo saranno tre: la conoscenza dei fatti che si stanno scatenando, le paure che i ragazzi stanno vivendo legate a questi eventi e le loro proposte. Raccoglieremo quindi le richieste dei ragazzi sui temi del momento e le gireremo ai protagonisti della politica e dell’economia ospiti in studio o in collegamento».

Quali saranno gli ospiti della prima puntata?

«Due donne politiche: Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, ed Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia».

Lei è mamma di una ragazza molto vicina alla “Generazione Z”…

«Mia figlia Gaia, che ha 24 anni, è fresca di laurea in Giurisprudenza, titolo che ha ottenuto a pieni voti. Anche lei, come tutti i suoi coetanei, ha subito i contraccolpi di questi ultimi anni. Per fortuna si è concentrata sullo studio. Il suo sogno è diventare avvocato».