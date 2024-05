Parte la nuova stagione di “Casa a prima vista”

La competizione che vede in ogni puntata tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca della casa dei loro sogni ritorna con la terza stagione su Real Time da lunedì 20 maggio. Tra gli agenti di Milano di "Casa a prima vista" c’è Gianluca Torre, al quale chiediamo consigli per vendere casa.

Partiamo da una questione davvero importante: cosa prevedono le nuove direttive “green” europee?

«La cosa importante è alzare la classe energetica dell’immobile, soprattutto se è in fascia G, la più bassa. Per adeguare la casa alle normative, occorre avere infissi con doppi vetri, impianti elettrici in regola e una caldaia di ultima generazione. Poi ci sono interventi che richiedono l’approvazione condominiale, come il cappotto termico e l’installazione di pannelli solari».

Quali migliorie apportare per rendere la casa più appetibile?

«Occorre un bel servizio fotografico che mostri gli ambienti e i punti di forza. E liberare le stanze da oggetti personali, da tappeti e tendaggi in modo che il cliente possa immaginarsela secondo il proprio gusto».

Se il proprietario cambia idea e non vuole più vendere?

«Dipende dal tipo di contratto di proposta di acquisto fatto. Se prevede una caparra confirmatoria, il venditore deve ridare il doppio della caparra all’acquirente, che comunque può chiedere che si porti avanti la compravendita. In caso di caparra penitenziale, invece, basta solo restituire il doppio della caparra».

Blasco Pulieri, invece, fa parte del trio di agenti romani. Blasco è sempre molto empatico con i possibili acquirenti, e quindi è la persona ideale a cui chiedere consigli per comprare casa.

Cosa guardare quando si cerca casa?

«Innanzitutto fare una serie di controlli per verificare che ci siano il certificato di abitabilità, che la situazione urbanistica e catastale siano in regola, se ci sono stati condoni. E poi richiedere la certificazione energetica dell’immobile, lo stato degli infissi, che ci sia la presenza di condizionatori, che l’impianto elettrico sia a norma».

Come fare tutti questi controlli?

«Li dovrebbe fare l’agente immobiliare, in ogni caso si può vincolare la proposta di acquisto al fatto che la documentazione venga visionata prima da un notaio o un tecnico».

Come quantificare i lavori di ristrutturazione di un appartamento?

«Dopo una prima visita, se la casa interessa, si può portare un architetto di fiducia. Molte agenzie poi oggi propongono pacchetti completi, con un progetto di ristrutturazione comprensivo di preventivo dei lavori da eseguire».

E per quanto riguarda le eventuali spese condominiali?

«Non si rogita senza la liberatoria dell’amministratore dell’immobile in questione, che certifica che tutte le spese siano state pagate. E si può chiedere anche il verbale dell’ultima assemblea per verificare che non siano previsti a breve lavori e spese straordinarie».