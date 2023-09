Parte “La volta buona” con Caterina Balivo

In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 settembre, dalle 14 alle 16 Redazione Sorrisi







"La volta buona" è il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 che segna il ritorno di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 settembre, dalle 14 alle 16.

Due ore in diretta durante le quali Caterina porterà i telespettatori alla scoperta della "volta buona" di ogni suo ospite. Primo ospite Tullio Solenghi, a cui seguirà nella puntata di martedì 12 settembre, Francesco Paolantoni.

Spazio anche ai telespettatori da casa, che possono prenotarsi ogni giorno per giocare in diretta, prima di affrontare l’attualità, grazie anche ai collegamenti con gli inviati e le storie di ospiti vip e gente comune che, puntata dopo puntata, si alterneranno in studio.

Infine, grande attenzione alla fiction e al cinema, con le interviste agli attori e i commenti sulle novità di piccolo e grande schermo. A inaugurare la rubrica, l’amatissima soap del pomeriggio di Rai1, "Il Paradiso delle Signore", con ospiti Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti.