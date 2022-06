Parte “Linea Verde Estate” con Rafanelli e Calabrese

Dal 12 giugno all’11 settembre alle 12.20, le domeniche di Rai1 si vestono a festa Antonella Silvestri







Dal 12 giugno all’11 settembre alle 12.20, le domeniche di Rai1 si vestono a festa con "Linea Verde Estate". Ritroviamo così l’ex iena Angela Rafanelli, che in questa stagione sarà affiancata da Peppone Calabrese, ristoratore potentino e appassionato di gastronomia, già conduttore di "Linea Verde".

La nuova coppia ci parlerà di agricoltura, biodiversità, eccellenze agroalimentari... «Cominceremo portando il telespettatore alle Cinque Terre per poi spostarci in Campania, in Calabria e in Sicilia» dice la Rafanelli. «Quest’anno avrò comunque quindici giorni tutti per me che trascorrerò con mia figlia Blu, di 9 anni, tra Lazio e Toscana».

Mentre un entusiasta Peppone Calabrese racconta: «Per esigenze di copione una volta abbiamo dovuto registrare un servizio a Macerata Campania, dove si svolge la tradizionale “festa dei bottai”. Mi sono messo in gioco andando a suonare in una delle cosiddette “battuglie di pastellessa”. È stato bellissimo e coinvolgente». E poi conclude, sottolineando l’importanza di fare compagnia agli spettatori a casa durante le vacanze: «Il nostro è una racconto autentico delle bellezze dell’Italia e dei posti meno turistici in una chiave estiva, leggera e fresca».