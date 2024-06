Partono i nuovi episodi di “Cash or trash”

Roberta Tagliavini: «Il liberty è la mia passione»

Al tavolo dei mercanti d’arte di "Cash or trash", pronti ad aggiudicarsi i cimeli portati dai venditori, c’è Roberta Tagliavini. Eclettica e intuitiva, non si arrende quando le interessa un oggetto che il conduttore Paolo Conticini batte all’asta nel programma, al via con le nuove puntate lunedì 3 giugno sul Nove.

Roberta, come è nata la passione per l’arte?

«Fin da piccola mi fermavo davanti alle vetrine dei negozi di antiquariato restando affascinata da tutte quelle meraviglie. Poi a 15 anni, quando mi sono sposata per la prima volta, mio marito creava dei mobili e mi sono appassionata. Ricordo il mio primo acquisto: un tavolino con le gambe in ferro battuto, con tre piani colorati, verde, rosso e giallo».

Poi cosa è accaduto?

«Nel 1964 a Milano lavoravo per un negozio che vendeva lampadari a goccia, falsi fratini e imitazioni del 500. Poi mi sono messa in proprio trattando sempre la stessa tipologia. Finché, durante un viaggio a Parigi, ho scoperto il Liberty e me ne sono innamorata follemente. È uno stile, insieme con l’Art Déco, che avrà sempre un mercato».

Nei mercatini si possono fare affari?

«Un tempo sì. Oggi è difficile. Io vado alla Fiera di Parma dove ci sono 3.000 espositori e, cercando, qualcosa si trova».

Un pezzo da mettere in casa per valorizzarla?

«Bastano due o tre complementi di arredo particolari e originali per identificare la casa: un mobile d’epoca, un vaso, un tavolino».

Mai buttare...?

«Un divanetto o una poltrona, anche se sfondati o con la tappezzeria vecchia vale la pena restaurarli».

C’è un oggetto da cui non si separerebbe?

«Sono contenta quando vendo un’opera perché so che va in mano a qualcuno che la apprezza. Però mi sono affezionata a un quadro che ritrae una donna forte, dai capelli rossi».

Adesso cosa è in auge?

«Le lampade, con i paralumi di ferro, così come i tavolini e le librerie di ottone degli Anni 70».

Cosa tenere oggi che domani avrà un valore?

«Tutto ciò che è innovativo, di design è destinato ad avere un valore in futuro».

Consiglia di comprare on line?

«Io devo vedere di persona un oggetto. Solo così ti rendi conto dei dettagli, delle proporzioni e dell’usura».

Giano Del Bufalo: «Mi guida il sentimento»

Romano, antiquario inserito a pieno titolo nell’ambiente dei galleristi, Giano Del Bufalo colleziona principalmente reperti egizi, oggetti tribali e maschere africane.

Da dove nasce l’amore per questo mondo?

«Sono cresciuto respirando arte: mio padre era archeologo, mia madre cantante lirica. Dopo il liceo classico e gli studi in Giurisprudenza, ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, nel deserto ho conosciuto le tribù native americane e ho iniziato ad appassionarmi all’arte tribale».

Come sceglie gli oggetti da comprare?

«Le mie scelte sono frutto di sentimento. Mi piace possedere, valutare. Adoro le collezioni di argenti rinascimentali e barocchi, gli scettri principeschi, le sculture».

Cosa suggerisce di prendere ai mercatini?

«Oggetti di legno pre ottocenteschi, il vetro soffiato e le porcellane pregiate».

Ce ne consiglia qualcuno da visitare?

«Quello di Piazzola sul Brenta (PD), e anche ad Arezzo ce n’è uno con oggetti molto carini».

Come difendersi dai falsi?

«Purtroppo è molto difficile. Quando qualcosa funziona, è richiesta, i falsari si scatenano. Basta vedere cosa accade con le borse griffate. Io stesso quando non sono certo dell’autenticità di un pezzo mi affido a esperti del settore».

C’è un pezzo da cui non si separerebbe?

«Un bronzo antico di una fonderia importante che per me ha un grande valore affettivo».

Oggi va molto il riciclo. Che ne pensa?

«Sono assolutamente favorevole. Io, riciclo i candelabri antichi: taglio la parte superiore e monto degli oggetti sulla base cesellata».

È favorevole anche a combinare i diversi stili?

«Certo, in un salotto moderno, per esempio, stanno bene una lampada di design degli Anni 50 o 70, e un mobile del 1600».

E il modernariato?

«Non sono un appassionato ma oggi funziona molto bene. Penso a oggetti come il mobile audio della Brionvega».

Una “perla” scovata a "Cash or trash"?

«Diverse, ma in particolare ricordo delle bellissime cuffie barocche in filo d’argento».