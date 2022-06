Pascal Vicedomini e il suo talk “Felicità – La stagione dell’amore”

Un tour per l’Italia per parlare di amore e solidarietà, ogni sabato mattina su Rai2 Simona De Gregorio







Un tour per l’Italia per parlare di amore e solidarietà. Ce lo propone ogni sabato su Rai2 Pascal Vicedomini con "Felicità - La stagione dell’amore". Tantissimi sono gli ospiti, da Jerry Calà ad Andrea Bocelli, da Max Pezzali a Tommaso Paradiso. Ma che cosa è la felicità per Pascal ce lo racconta lui stesso.

L’incontro più felice della sua vita?

«Nel 2009 ho coprodotto e presentato il concerto di Elton John a Napoli. Conoscerlo mi ha dato una gioia immensa perché è sempre stato il mio mito».

Una canzone che le mette allegria?

«"Viva l’Italia" di Francesco De Gregori, un artista, un poeta come pochi al mondo».

Un luogo dove si sente appagato?

«L’albergo della Regina Isabella a Ischia, un posto magico, dove si respira un’atmosfera di altri tempi e che Hollywood ci invidia».

La persona che le dà più gioia?

«Mio figlio Matteo, ha 16 anni ed è un ragazzo educato, studioso e curioso, con mille interessi».

Lei quando si sente felice?

«Dopo aver fatto sport. Forse perché, da buongustaio, mi toglie il senso di colpa per aver mangiato troppo (ride)».

Il cibo della felicità?

«La mozzarella, insieme con spaghetti al pomodoro o alle vongole. E poi i profiteroles napoletani, farciti non con la crema ma con la panna montata».

Un ricordo piacevole dell’infanzia?

«Mia mamma mi raccontava che quando avevo solo tre anni già andavo ad attaccare bottone con tutti. Ero un chiacchierone. Lei sperava diventassi un diplomatico e invece...».

E oggi felicità è...

«Fare un lavoro stupendo che mi continua a emozionare».