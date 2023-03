“Pechino Express” riparte su Sky dalla “Via delle Indie”

Appuntamento giovedì 9 marzo, in prima serata con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio Antonella Silvestri







Zaini in spalla, 1 euro al giorno a persona con valuta locale e tanto spirito di adattamento. Le coppie di "Pechino Express" sono pronte a partire. La decima edizione - la seconda seconda targata Banijay Italia per Sky - debutta giovedì 9 marzo (ore 21.15) su Sky Uno e in streaming su Now. Al timone troviamo ancora una volta Costantino della Gherardesca, che, per questa volta, si lancerà nell’avventura insieme con Enzo Miccio, il wedding planner che lo scorso anno lo aveva sostituito in alcune occasioni.

Questa edizione - in dieci puntate - si svilupperà lungo oltre 8mila chilometri toccando “La via delle Indie”. La partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, il secondo paese più popoloso al mondo, quindi sarà la volta del Borneo malese e infine la Cambogia, dove il traguardo finale sarà posto nello scenario di Angkor, uno dei siti archeologici più importanti e visitati del continente asiatico. La coppia che arriverà prima vincerà Pechino Express 2023 e si aggiudicherà il premio finale che, come da tradizione, sarà devoluto a sostegno di una delle Ong che operano nei Paesi visitati durante l’edizione. Nove le coppie in gara.

Qualche numero: per "Pechino Express" sono stati realizzati 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai tre droni usati durante l’itinerario). Altra curiosità: durante le riprese sono stati consumati diecimila litri di acqua. Abbiamo incontrato i due conduttori Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio alla conferenza stampa che si è tenuta il 6 marzo a Milano negli studi Sky.