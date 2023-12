“Pensa in grande” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 3 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Marco Brandani, amministratore delegato di Maina Panettoni, in "Pensa in grande" Redazione Sorrisi







Harry Potter e il principe mezzosangue - Italia 1 - Ore 21.20

Uscito nel 2009, è il sesto capitolo della saga. Per Harry (Daniel Radcliffe) si avvicina lo scontro con Voldemort. Al suo fianco ha Albus Silente, Minerva McGranitt (Maggie Smith) e gli amici di sempre Ron ed Hermione.

Pensa in grande - Rete 4 - Ore 14.20

Parte la quinta edizione del programma che racconta la storia e la filosofia dei grandi imprenditori italiani. Protagonista della prima puntata è Marco Brandani, amministratore delegato di Maina Panettoni.

Kilimangiaro - Rai3 - Ore 17.20

Non era facile subentrare a Licia Colò, ideatrice e conduttrice per 16 anni. Camila Raznovich però è riuscita a dare un suo tocco alla storica trasmissione che l'anno prossimo festeggerà il traguardo dei 10 anni in compagnia dei telespettatori che (come lei) amano i viaggi.

Zecchino d'oro - Rai1 - Ore 17.20

Quale delle 14 canzoni in gara vincerà l’edizione 2023 della gara canora più amata dai bambini italiani? Scopritelo nella finale presentata da Carlo Conti, anche direttore artistico dell’evento (nella foto con Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano).

Magic & Bird - Sky Documentaries - Ore 21.15

Un regalo per tutti i fan del basket Nba. Un documentario che racconta la rivalità sul campo (negli Anni 80) ma anche la grande amicizia tra due dei più straordinari campioni della pallacanestro americana: Larry Bird, idolo dei Boston Celtics, ed Earvin “Magic” Johnson, asso dei Los Angeles Lakers.

Parlano da sole - Rai 5 - Ore 16.05

Il talento della grande Anna Marchesini rivive in questo spettacolo del 1998 che la vede protagonista con i suoi esilaranti personaggi.

Per chi vuole vedere altri film Batman & Robin - Italia 1 - Ore 14.30 Stavolta (siamo nel 1997) tocca a George Clooney calarsi nei panni dell’Uomo Pipistrello. Con l’aiuto di Robin (Chris O’Donnell) sfida i cattivi Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman. Spettacolare. Un fantastico via vai - Rai Movie - Ore 21.10 Cacciato di casa dalla moglie per un tradimento che non ha consumato, un uomo di mezza età (Leonardo Pieraccioni) si reinventa andando a vivere insieme ad alcuni studenti universitari... Il presidio - IRIS - Ore 16.45 Mentre indaga su un omicidio commesso in una base dell’esercito, il detective Austin si scontra con un roccioso ufficiale. Un buon thriller con Mark Harmon e Sean Connery. Risvegli - TV2000 - Ore 21.20 Nel 1990 Robin Williams interpreta un medico ispirato alla figura del celebre neurologo Oliver Sacks. Con lui c’è Robert De Niro, perfetto nei panni di un suo paziente.

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 17.00 Gigante femminile (Rai Sport)

(Rai Sport) ore 18.45 Discesa maschile (Rai Sport)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Lecce-Bologna (Dazn, Sky Calcio)

(Dazn, Sky Calcio) ore 15.00 Fiorentina-Salernitana (Dazn)

(Dazn) Udinese-Verona (Dazn)

ore 18.00 Sassuolo-Roma (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Napoli-Inter (Dazn)

CALCIO: PREMIER LEAGUE