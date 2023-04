“Pensavo fosse amore”, con Veronica Ruggeri su Real Time

Passione, fedeltà, stima e sincerità possono venire a mancare in un rapporto. Ma ci sono relazioni in cui questi sentimenti non sono mai stati veri. E ce le racconta Veronica Ruggeri in "Pensavo fosse amore", al via su Real Time da venerdì 14 aprile. Storie nate online dove i protagonisti sono stati raggirati, subendo inganni e manipolazioni. E da questi racconti lo spettatore potrà trarre spunti di riflessione, ma anche scoprire le tecniche utilizzate dai truffatori, evitando così ogni tranello.

Veronica, ce ne parli.

«Quelle che raccontiamo sono storie diverse tra loro, di doppie vite, tradimenti, truffe economiche. Non sono mai troppo cupe e soprattutto sono vicende vicine alla realtà: possono accadere a chiunque di noi».

Il web come ha cambiato le relazioni?

«Non è uno strumento che dobbiamo condannare del tutto. Anzi, in un certo senso ha facilitato le conoscenze. Però nasconde dei lati oscuri. E il desiderio di dare e ricevere amore spesso non fa comprendere che qualcosa non va nell’altra persona. Anche quando amici e parenti ci mettono in guardia».

Quali sono gli inganni più frequenti?

«Le manipolazioni psicologiche sono comuni e molto sottili. Chi ha qualcosa da nascondere instaura un tira e molla continuo: sparisce e ricompare oppure non si fa sentire a lungo, alimentando nell’altro dolore, preoccupazioni, dubbi».

Le vittime sono sempre donne?

«No. Ci sono anche uomini che attraversano un periodo delicato della vita e diventano più vulnerabili e sensibili all’arma della seduzione».

Quali conseguenze ha la truffa amorosa?

«Lascia ferite profonde. Rende insicuri, fa perdere autostima e si fatica lasciarsi andare e lanciarsi in un nuovo amore per il terrore di scottarsi ancora».