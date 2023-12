“People from Cecchetto”, una vita da dj… e molto altro

La straordinaria avventura artistica di Claudio Cecchetto in un documentario su Rai1 Enrico Casarini







Una storia dello spettacolo italiano: raccontare Claudio Cecchetto è questo. Farlo in appena un’ora e mezzo, poi, è una sfida. Non può che stuzzicare la curiosità “People from Cecchetto”, il documentario su di lui in onda mercoledì 20 dicembre in prima serata su Rai1.

Il titolo ci trasporta in una delle molte vite che Cecchetto non s’è limitato a vivere, ma si è costruito. Ci fa risuonare in testa “People from Ibiza”, la hit di Sandy Marton con cui nel 1984 iniziò anche una carriera da produttore. Alle spalle aveva già, in una decina di anni di lavoro, un passato da stella delle radio private, come dj e come fondatore; da volto della televisione (nel 1980, a 27 anni, conduce il primo di tre Festival di Sanremo consecutivi); da cantante, con quel “Gioca Jouer” che dal 1981 non smette di fare capolino in ogni festa tra amici.

E naturalmente da talent scout. Prima, durante e dopo la “scoperta” di Sandy Marton, Cecchetto ha fatto fiorire uno squadrone di mattatori come Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus, Jovanotti, Max Pezzali, Fabio Volo... E saranno loro ad arricchire con ricordi e aneddoti il ritratto che Cecchetto farà di sé nell’intervista che è l’architrave al documentario. «Io non lo definirei un documentario su di me» precisa Claudio. «Perché non conto io: conta ciò che ho fatto, le persone che ho aiutato. Io alla fine ho solo fatto il dj: sono partito scegliendo i dischi giusti per una serata, poi mi sono trovato a scegliere il personaggio giusto, la produzione giusta... E sempre variando: tra i tanti che ho lanciato, non ne trovate due uguali».