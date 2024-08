Peppone Calabrese conduce “Camper” per tre settimane

Rai1 lo ha chiamato a sostituire Marcello Masi alla guida di "Camper" Enrico Casarini







Un’estate così Peppone Calabrese non la dimenticherà. A fianco della conduzione di "Linea Verde Estate", destinata a proseguire fino a domenica 8 settembre (dal 15 ripartirà "Linea Verde" in versione “classica”), Rai1 lo ha chiamato a sostituire Marcello Masi alla guida di "Camper" per tre settimane, dal 5 al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre (dal 12 al 23 andranno in onda dieci puntate in replica). Calabrese dunque guiderà dallo studio i viaggi nelle bellezze d’Italia degli inviati della trasmissione.

Come si sente un esploratore del territorio come lei a trovarsi “rinchiuso” in uno studio?

«Solo nella prima puntata mi sono sentito intimorito da questo spiegamento di luci e di telecamere pronte a cogliere anche il minimo movimento del sopracciglio sinistro... Ma è tutto passato subito perché mi sentivo concentrato sul racconto e sull’interazione con gli ospiti e con i servizi da lanciare».

A proposito di servizi, ce n’è qualcuno che l’ha colpita particolarmente e che ci consiglia di non perdere?

«Tutti! Ogni puntata è un viaggio in Italia fatto da ragazzi che lavorano da anni nei programmi dedicati al territorio, e quindi uniscono l’abilità di scovare le cose più nascoste alla gioia di tornare in posti già conosciuti».

Ma lei in vacanza in camper ci va?

«No, io vado in Calabria, a Roseto Capo Spulico (CS), dove sto in una casetta acquistata con sacrificio dai miei genitori, e soprattutto dove incontro un gruppo di amici che non è cambiato da 40 anni. I viaggi in Europa, nel mondo, magari li tengo per l’inverno».