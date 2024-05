Perché da 22 anni siamo tutti pazzi per “L’Eredità”

Le curiosità e i segreti del super “quiz show” condotto da Marco Liorni che ogni sera tiene incollati su Rai1 milioni di spettatori Barbara Mosconi







Dallo scorso gennaio, ogni sera su Rai1, Marco Liorni immancabilmente annuncia: «Bentrovati a “L’Eredità”!». Fino ai primi di giugno sarà lui a condurre il gioco che non conosce pause e mette alla prova la capacità di concorrenti (e pubblico) di fornire risposte esatte fra giochi di parole, detti, proverbi, date, corse contro il tempo e la famigerata Ghigliottina finale. Il tutto prodotto da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia. Ma come si realizza un “game show” che piace a tante generazioni di spettatori? Eccovi svelate alcune curiosità.

È vero che è il gioco in onda più longevo della tv?

È vero! Quest’anno ha festeggiato il 22° anno di programmazione consecutiva.

Dove nasce il format?

La prima puntata di “L’Eredità” andò in onda il 29 luglio 2002. A condurla c’era Amadeus che aveva scovato un format argentino, “El Legado”, e insieme con l’autore Stefano Santucci ne aveva ideato una versione italiana. Da esperimento estivo (doveva durare un mese) proseguì per tutta la stagione autunnale. All’epoca il vincitore poteva portarsi a casa fino a 350 mila euro.

La famigerata Ghigliottina è presente dalla prima edizione?

No. Il gioco fu introdotto solo nel 2006, quando Amadeus lasciò la Rai per Mediaset e alla conduzione subentrò Carlo Conti. Durante la Ghigliottina, nel caso di risposta sbagliata, l’avversario “ereditava” il bottino dell’altro concorrente.

C’è qualcosa che non è mai cambiato?

Il meccanismo del “punta il dito”, cioè la possibilità per il concorrente a rischio eliminazione di scegliere chi sfidare per cercare di restare in gara.

Il format italiano è stato venduto all’estero?

Sì, lo hanno richiesto diverse nazioni.

Chi mette a punto i giochi?

Ogni anno gli autori studiano e testano nuovi giochi. Quelli che non sono considerati idonei o che non convincono vengono messi “nel cassetto”: riadattati, possono andare in onda successivamente.

I nuovi giochi di questa edizione (“Tris” e “100 secondi”) sono stati testati prima?

Le riunioni per decidere le possibili novità partono tre mesi prima della registrazione della prima puntata. “Tris” e “100 secondi” sono stati ideati nell’autunno 2023.

In quanto tempo si può risolvere la Ghigliottina?

Da regolamento i concorrenti hanno un minuto di tempo. Ma se si ha “l’intuizione” possono bastare pochi secondi, a volte non servono neanche tutti e cinque gli indizi a disposizione. Prima di scrivere la risposta il concorrente deve aspettare che il conduttore abbia dato il via al tempo.

C’è un notaio che controlla lo svolgimento del programma?

Si, assolutamente: si trova in un locale attiguo allo studio e da qui segue tutta la puntata.

Che succede in caso di risposta dubbia?

Il processo di scrittura delle domande rende questo evento rarissimo. Gli autori cercano di formulare i quesiti in modo inequivocabile testandoli a priori. Per ogni eventualità sono previste modalità di verifica veloce da fare durante la puntata.

I “cartellini” che nascondono le risposte sono sostituiti ogni puntata?

I “cartellini” sono di cartoncino e vengono riutilizzati fin quando mantengono la loro integrità. Di puntata in puntata vengono sostituite le risposte.

I “paroloni” delle professoresse dove vengono reperiti?

Le fonti sono vocabolari ed enciclopedie.

Ogni quanto cambiano le coreografie delle professoresse?

Ogni due settimane. Sono studiate dalla coreografa e ballerina Dalila Frassanito che, tra gli altri lavori, ha firmato gli show ai concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e di Fulminacci.

Quali sono le caratteristiche richieste ai concorrenti?

L’unica richiesta per accedere ai casting è “una certa preparazione di base” che viene poi verificata nel processo di selezione.

Il gruppo in gara tiene conto di un qualche ordine o equilibrio?

Gli autori cercano di comporre un gruppo di concorrenti il più possibile eterogeneo sia per genere sia per provenienza geografica. Ma non sempre è possibile perché bisogna incrociare le disponibilità dei concorrenti selezionati con il piano di produzione del programma.

Se qualcuno dà forfait all’ultimo c’è una riserva?

Per ogni puntata sono previste “riserve” da chiamare, in numero sufficiente a garantire lo svolgimento del gioco.

Chi sono i campionissimi?

Il concorrente che nella storia del programma ha vinto di più è Guido Gagliardi: nel 2019, risolvendo 26 Ghigliottine, ha totalizzato ben 337.500 euro. Seguito da Daniele Alesini che, in quest’ultima edizione, ha raccolto invece 285 mila euro. Massimo Cannoletta è il concorrente che è rimasto in gara per più puntate, ben 51.

Da dove va in onda lo show?

Il programma è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

Quante persone sono presenti in studio?

Oltre al conduttore, ai concorrenti e alle professoresse, in studio sono presenti circa 70 persone di pubblico. Insieme con gli autori, i cameraman e i tecnici dell’audio si arriva a un totale di un centinaio di persone.

Qualcuno del pubblico ha mai suggerito una risposta?

Non è mai successo perché il pubblico conosce bene le regole di comportamento durante un quiz, ma se dovesse succedere gli autori sono pronti a sostituire la domanda!

Super ascolti

La media degli ascolti di questa stagione, comprensiva di “La sfida dei 7”, è di 4 milioni di spettatori con il 25,60 percento di share. Il picco (in numeri e in percentuale di share) è stato registrato nella puntata di giovedì 8 febbraio, durante la settimana del Festival di Sanremo, in cui il programma ha raggiunto il record di 5.990.000 telespettatori con il 31,10% di share.