Peter Gomez riparte sul Nove con “La confessione”

Si parte il 26 maggio con una nuova stagione Antonella Silvestri







Peter Gomez torna con le sue interviste senza filtri ai personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cronaca. Si parte il 26 maggio, sul Nove, con una nuova stagione di "La confessione".

Ci sveli subito gli ospiti delle prime puntate…

«Siamo in trattative con due protagonisti della politica e con nomi legati all’attualità. Del mondo dello spettacolo, invece, avremo Donatella Rettore e Marco Columbro».

Le sue sono considerate interviste “scomode”. È d’accordo?

«Le mie sono interviste con domande che non hanno tono inquisitorio. Io chiedo, e spesso sono in difficoltà perché qualcuno non vorrebbe che ponessi l’accento su determinati argomenti. Noi non paghiamo i nostri ospiti, cosa che avviene in altre trasmissioni dove, dando un compenso, l’intervistatore si “muove” con agio».

C’è, invece, qualcosa che non chiederebbe mai a un ospite?

«Tutto quello che riguarda il gossip. Non indagherei mai e in maniera morbosa sulla sfera privata».

C’è una confessione che non si sarebbe mai aspettato?

«Sì, quella di Fedez quando ha dichiarato di avere fatto degli esami clinici dai quali si evinceva il rischio di una malattia importante. Siamo rimasti tutti senza parole».

Ma lei è sempre così serio come appare in tv?

«Ma no (ride). Ho avuto una vita piuttosto divertente. Nessuno sa che amo la musica tecno. Ho casa a Ibiza, dove vado dall’età di 18 anni».

Lei ha una figlia di 17 anni. “Confessa” anche lei?

«No. Non faccio parte di quei genitori che spiano il cellulare dei figli o che cercano in tutti i modi di controllarli. Evito gli interrogatori. Da giovane li ho subiti in famiglia e non mi piacevano. Motivo per cui sto al mio posto. Se è lei a voler raccontare, io ci sono».