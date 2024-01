“Petra 2” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 7 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Petra 2 - TV8 - Ore 21.30

Finalmente va in onda anche in chiaro la seconda stagione (già trasmessa su Sky nel settembre 2022) della serie che vede Paola Cortellesi nei panni dell'ispettore di Polizia Petra Delicato. Nel primo episodio, in onda stasera e intitolato "Serpenti nel paradiso", Petra indaga sull'omicidio di un avvocato con cui aveva fatto l'amore la notte prima della sua morte …

Ammuta Muddica - NOVE - Ore 21.25

Il titolo, in siciliano, significa più o meno "Datti da fare" … Ed è quello che fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in questo spassoso spettacolo del 2012. Come è stato accolto? Le 80 date in calendario registrarono il tutto esaurito.

La luce nella masseria - Rai1 - Ore 21.30

Un film tv dedicato all'avvento della televisione nella società italiana. Ambientato a Matera, segue le trasformazioni sociali della citta ma anche le vicende di una famiglia contadina. Nel cast: Aurora Ruffino, Domenico Diele, Renato Carpentieri e il piccolo Giovanni Limite.

9-1-1 - Rai2 - Ore 21.00

Fare il poliziotto a Los Angeles non è il mestiere più sicuro del mondo. Se poi tuo marito è un pezzo grosso dei Vigili del fuoco, la tranquillità diventa un miraggio … Ne sa qualcosa Athena Grant-Nash (Angela Bassett), star di questa serie.

Jumanji: the next level - Rai Movie - Ore 22.50

Qualcuno se la ricorderà per il ruolo di Amy nella serie "Doctor Who", altri per aver interpretato Nebula nei film dell'universo Marvel. In questa avventura del 2019 (sequel del film del 2017) Karen Gillan si ritrova ancora una volta … a spasso nel tempo!

Pressing - Italia 1 - Ore 23.35

Il posticipo delle 20.45 è appena terminato, ma ci sono anche le altre partite della giornata da commentare … Massimo Callegari, Monica Bertini e i loro opinionisti vi aspettano per discutere i temi più caldi di questa domenica calcistica.

Per chi vuole vedere altri film Il dottore Zivago - Rete 4 - Ore 14.40 Dal romanzo di Boris Pasternak che gli valse il Nobel per la letteratura, uno dei film simbolo degli Anni 60, diretto da David Lean e interpretato da Omar Sharif e Julie Christie. Panic room - Sky Cinema Suspence - Ore 21.00 Assediate da tre banditi, una madre (Jodie Foster) e la figlioletta (la dodicenne Kristen Stewart) si barricano in una stanza blindata del loro appartamento, ma ... Un incubo di David Fincher. AAA Genero Cercasi - Rai Movie - Ore 21.10 Avrebbe voluto figli maschi ma si ritrova padre di tre ragazze. Così il dottor Stephane (Kad Merad) si affeziona morbosamente ai fidanzati delle figlie, con effetti disastrosi ... Mr. Peabody e Sherman - Italia 1 - Ore 16.35 Un piccolo capolavoro della Dreamworks, che racconta il viaggio nel tempo di un bambino di sette anni, accompagnato dal geniale Mr. Peabody, un cane che lo ha praticamente adottato.

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

Ore 9.25 Slalom Femminile (manche 1)

Ore 12.15 Slalom Femminile (manche 2) (Rai Sport, Eurosport)

ore 10.30 Slalom Maschile (manche 1)

Ore 13.30 Slalom Maschile (manche 2) (Rai Sport, Eurosport)

CALCIO: SERIE A