Pierluigi Diaco approda in prima serata con “BellaRai2”

In occasione dei 70 anni della Rai, uno speciale dedicato al secondo canale Solange Savagnone







In occasione dei 70 anni della Rai, il 30 maggio in prima serata su Rai2, Pierluigi Diaco conduce “BellaRai2”, uno speciale dedicato al secondo canale pensato dal conduttore insieme con Pietro Pellizzieri e Luca Martera, e con la collaborazione di Lucia Rossetti. La regia è di Salvatore Perfetto, i casting sono firmati da Eliana Bosatra.

Rai2 è nata il 4 novembre 1961, quindi di anni ne ha “soltanto” 62. Qual è il suo stato di salute?

«Direi ottimo, è la rete che quest’anno è cresciuta di più, i dati parlano da sé».

Qual è il suo punto di forza?

«A “BellaMa’” saluto tutti i giorni i telespettatori dicendo: “Vi aspetto su Rai2, la rete del buonumore”. E penso che sia davvero la rete della leggerezza».

Com’è nata l’idea di questa serata?

«Lo scorso agosto Angelo Mellone, direttore intrattenimento Day Time, mi chiese, in occasione dei 70 della Rai, di fare qualcosa nel mio programma, e così è nata la rubrica “BellaRai” nella quale ogni settimana abbiamo reso omaggio a tutti i programmi delle tre reti con immagini prese dalle teche Rai. Da lì, verso Natale, è nata l’idea di farne una prima serata. Sono andato da Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time, e la proposta gli è piaciuta».

Da che cosa è partito per creare questa serata evento?

«Dal video di presentazione di Mina che annuncia la nascita della seconda rete. Questo spot non era mai andato in onda, è un documento pazzesco. Da qui è nato il resto. Io passo le ore a guardare le teche Rai, sono una mia grande passione. Quando ho deciso di fare questo speciale in prima serata sui personaggi che hanno fatto grande Rai2, ho capito quanto fosse contemporanea quella tv».

Cosa vedremo, quindi?

«Marino Bartoletti ricorderà Mina, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora. Alessandro Greco omaggerà Raffaella Carrà nei suoi show serali, mentre Giancarlo Magalli celebrerà la Raffaella del mezzogiorno. La stessa cosa farà Tiberio Timperi con Gianfranco Funari mentre Jocelyn ricorderà Gigi Sabani e sé stesso in “Il gioco dell’oca”. Antonella Elia e Adriana Volpe faranno un omaggio a “Piccoli fans” con Sandra Milo. Mentre Michele Mirabella ci porterà alla memoria il vocabolario dei programmi di Renzo Arbore che ancora oggi fanno scuola. Manuela Villa e Justine Mattera commemoreranno Paolo limiti, Memo Remigi ricorderà Alberto Castagna, con cui condusse “Mattino 2”».

Chi altro ci sarà?

«Con Alessandro Greco parleremo di “Furore” e poi con Enzo Paolo Turchi proporremo una sigla storica della Carrà. Coinvolgerò il corpo di ballo di “BellaMa’” e ci sarà in studio anche il mio gruppo “In Fieri” che accompagnerà Rita Forte nell’esecuzione della sigla “Unforgettable”, la stessa del programma storico di Rispoli “Tappeto volante”. L’abbiamo scelta perché si presta a farci fare un viaggio nella storia del canale».

Gli ascolti di “BellaMa’” quest’anno sono saliti di un punto, arrivando a uno share del 6,1 percento, con picchi del 10. Contento?

«È bello vederlo crescere, c’è un clima straordinario che mi consente di lavorare con allegria. È l’esperienza professionale più divertente, creativa ed entusiasmante che abbia mai fatto. Improvviso tutto e mi sento a casa».

Ha in mente qualcosa di nuovo per la terza stagione?

«Vorrei inserire due nuove rubriche: una sarà gestita da Marco Morandi e Gino Castaldo, che parleranno del rapporto tra cantautori e sentimenti».

La soddisfazione più grande?

«Vedere i ragazzi crescere e la generazione dei baby boomer (i nati tra il 1945 e il 1964, ndr) trovare nuove motivazioni per alzarsi la mattina. E la quantità di lettere scritte a mano che ricevo mi emoziona».

Ricordiamo che i provini sono ancora aperti.

«Si possono inviare le candidature fino all’8 maggio sul sito rai.it/raicasting. Poi sarà fatta una prima scrematura e dal 27 al 29 maggio le circa 300 persone selezionate faranno un provino con me. Da qui usciranno i nuovi concorrenti e opinionisti di “BellaMa’”, anche se circa metà di quelli già amati dal pubblico resteranno».

Si sente ancora comodo in questo format o ha voglia di cambiare?

«Comodissimo. Adesso sperimentiamo questa prima serata e qualora andasse bene mi auguro si possano fare altri speciali di “BellaMa’” il prossimo anno. Sono molto contento, ho trovato una formula che mi sta bene addosso e raccoglie sempre più consenso. Penso sia la soddisfazione più grande».