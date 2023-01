Piero Chiambretti presenta “La tv dei 100 e uno”

Racconta a Sorrisi come sarà il suo nuovissimo programma, presto in onda per tre serate-evento su Canale 5 Giusy Cascio







Divertente e divertito. Si presenta così Piero Chiambretti al nostro incontro a Cologno Monzese (MI): con il gusto della battuta pronta e una brillante autoironia. «Sarò all’altezza di fare un programma con i piccoli? Direi che sono avvantaggiato, perché siamo della stessa taglia» scherza il conduttore, che ci ospita eccezionalmente nel suo ufficio («Lo uso per la prima volta con Sorrisi, non so neanche dov’è che si accende la luce qui, perché sto sempre in studio» dice).

Al quartier generale di Mediaset c’è grande attesa per il nuovo programma che il conduttore sta preparando in queste ore: «Ha per protagonisti 100 bambini dai 6 ai 10 anni, con la loro freschezza e il loro talento» spiega lui. Lo show si intitola “La tv dei 100 e uno” e andrà presto in onda su Canale 5 per tre serate-evento.

Chiambretti, felice del ritorno in prima serata?

«Sono contento di fare il programma giusto, nel posto giusto e al momento giusto. Si dice spesso che la tv sia vecchia, chiamiamo i bambini a “salvarla”. Ma attenzione: sarà uno show “con” bambini, ma non solo “per” bambini, è per tutti! Lo spettacolo si pone tre obiettivi: far ridere, sorprendere ed emozionare. Spero di farcela».

L’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha molta stima di lei. Quando e com’è nato questo progetto?

«La stima è reciproca e siamo amici: conosco Pier Silvio da quando era ragazzo e lo incontravo la sera al ristorante a Milano. Con questo programma ha giocato la carta della scommessa e credo che ne sarà contento, perché è un prodotto popolare, costruito bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo, ospiti. Insomma, è frutto di ragionamenti. Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti, ci penso esattamente da 11 anni: volevo fare uno show con i bambini da quando è nata mia figlia Margherita».

Cosa la entusiasma del mondo dell’infanzia?

«La verità. I bambini dicono quello che pensano in modo cristallino, senza filtri e senza secondi fini. Essenzialmente vorrei tornare bambino, ma con l’esperienza di oggi. Loro, a quell’età, non sanno che fortuna hanno. C’è una frase che ricorre nel programma, tratta dal libro “Il piccolo principe”: “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di loro se ne ricordano”».

In cosa è diverso questo show dai talent dedicati ai più piccoli?

«Intanto non è un talent: non c’è giuria, non c’è gara, non c’è giudizio e non ci sono vip che danno voti alzando palette, perché non ce n’è bisogno. Se a 6-10 anni d’età arrivano in tv in prima serata e si esibiscono, ciascuno con il proprio talento, vuol dire che sono già bravissimi».

Gli ospiti come interverranno?

«Saranno beniamini dei bambini e spettatori delle loro performance, personaggi molto amati, provenienti dal mondo dello sport, della musica, del costume, dei social, dello spettacolo puro».

E lei in che modo interagirà con i bambini?

«Non userò vocine, come se fossero “cuccioli” da proteggere in un mondo ovattato, ma li tratterò come persone, persone brillanti. E userò il registro più spontaneo: la sfrontatezza, l’allegria, la timidezza. Si parlerà dei loro gusti, di grandi temi, di attualità…».

Per esempio?

«Di cioccolata, di futuro, di Putin…».

Sua figlia Margherita le ha dato qualche spunto per costruire lo show?

«Più che altro continua a chiedermi di invitare ospiti, scegliendo tra i suoi miti: TikToker che io non conosco, o i suoi cantanti preferiti. A lei piacciono Sangiovanni e i Pinguini Tattici Nucleari, per esempio. Ah, eccola qua: l’abbiamo chiamata in causa e mi ha appena mandato un messaggio su WhatsApp: “Ciao papi, io ti ho chiamato, ma eri impegnato. Come va?”. Permette? Le rispondo».

A questo punto assistiamo a uno scambio padre-figlia irresistibile. Chiambretti manda un vocale: “Sì, ho lavorato tutto il pomeriggio e adesso faccio un’intervista. Ci sentiamo stasera a cena, tu intanto studia. Ti chiamo io appena finisco o mi chiami tu? Ma chiamami, però”. E Margherita risponde con due parole: “Chiama tu”.

Sintetica, perfetta.

«In effetti, è più logico che la chiami io, dato che lei non sa quando finirò l’intervista».

Com’è il vostro rapporto? Che cosa vi piace fare insieme?

«Ci capita spesso di stare insieme nella stessa stanza facendo cose diverse. Per esempio ci mettiamo sul grosso tavolo art déco della cucina, lei con l’iPad, io con i miei appunti. Uno lavora, l’altra guarda una serie. Oppure io ascolto musica in cuffia e lei studia. In pratica condividiamo tanti momenti e ambienti, ma non condividendo i contenuti».

L’aiuta con i compiti di scuola?

«Non sarei in grado: le medie di oggi sono difficilissime. Non mi ricordo niente di storia, non capisco nulla di algebra. Ogni tanto faccio finta di sapere le cose, ma in realtà di nascosto cerco su Google».

Margherita le somiglia? Ha il suo stesso modo di prendere la vita?

«Ha il mio stesso spirito, di base, sì. Perché mette amore in quello che fa e ci tiene al proprio modo di essere e di presentarsi: non ama i vestiti firmati, ma ha un aspetto curato, ecco. Ma, più cresce, più vedo in lei una somiglianza con mia madre. E non le nascondo che ogni tanto provo un po’ di malinconia, perché mamma mi manca molto».

La cara signora Felicita, che il Covid le ha portato via tre anni fa.

«Le dedicherò il programma, perché è sempre stata il mio punto di riferimento. Se fosse ancora tra noi, la inviterei sul palco. Si divertirebbe».

Il ricordo più tenero legato a lei?

«Mi ha cresciuto da sola, era giovane quando mi ha avuto e io già a 8 anni dovevo essere un “ometto” che doveva prendersi cura di lei. Da bambino sono stato il “padre” di mia madre. Siamo stati complici, amici, un rapporto profondo. Ricordo la sua voce melodiosa, dolcissima, che si trasformava quando era nervosetta e si metteva a urlare, all’improvviso: “Bastaaa!” se combinavo qualche guaio».

Ha capito da ragazzino che il suo futuro sarebbe stato nel mondo dello spettacolo o all’epoca aveva altri sogni?

«Me lo sentivo già allora, sì. Ed è successo, per un segno del destino, proprio grazie a mia madre. La mia Torino è piena di medium, veggenti, astrologi. Lei scrisse a una rivista per consultare una grafologa che ipotizzava il futuro interpretando la scrittura. In base alla lettera scritta da mia madre, l’esperta le pronosticò che suo figlio sarebbe diventato un personaggio popolare».

Quant’è bello credere alla magia quando si è bambini?

«Io ero un bambino solitario, la fantasia mi ha salvato».

Cosa farà dopo “La tv dei 100 e uno”? Preparerà “La tv dei 100 e… due”?

«Potrebbe anche esserci “La tv dei 100 meno uno” (che sarei io)! Dopo tanti anni di carriera, potrei anche decidere di cambiare il mio rapporto con la televisione, magari lavorando non solo davanti ma anche dietro le telecamere per sondare altre possibilità, diversificare. Mi piace molto la pubblicità, potrei sperimentare altre forme di spettacolo... A me però piacerebbe che questo programma diventasse un format di successo, esportabile anche all’estero».

Per la sua vita privata, invece, cosa si augura?

«Parliamo di donne?».

Lei piace alle donne.

«Speriamo di piacere anche ai bambini».