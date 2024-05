Pino Insegno: «Con “Reazione a catena”… mi scateno!»

«Passo sempre per “l’amico di”, ma la mia storia professionale è lì da vedere» dice. Dopo il ritorno in Rai al centro di polemiche per l’amicizia con la premier Giorgia Meloni e i risultati non brillanti con “Il mercante in fiera” su Rai2, è questa la vera “partenza” per Pino Insegno, prontissimo a (ri)dimostrare il suo talento in un programma di successo dell’estate: il preserale “Reazione a catena”, al via dal 3 giugno su Rai1. Per l’occasione, il conduttore parla solo con Sorrisi.

Aveva già fatto quattro edizioni di “Reazione a catena”, dal 2010 al 2013. Per lei è un ritorno a casa?

«Sì. Sembra passato un giorno, riprendo da dove ho interrotto. Sognavo da tempo di rifare “Reazione a catena”, perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro».

Intanto lo show è diventato “maggiorenne”: questa è la 18a stagione. Cambierà qualcosa nel gioco?

«No, perché già l’anno scorso qualcosina era cambiato e penso che adesso sia perfetto così com’è».

Rispetto ai conduttori precedenti, Marco Liorni e prima ancora Gabriele Corsi, su quale caratteristica del suo stile punterà?

«Da doppiatore, dico la voce: il programma è molto “radiofonico”, cercherò di sottolineare al massimo i momenti in cui il conduttore non si vede ma si sente, per valorizzare le sfide tra concorrenti. E, da comico, dico l’ironia: la leggerezza, come sanno bene anche i miei colleghi, è fondamentale».

Indosserà la giacca blu d’ordinanza dei suoi predecessori o avrà un look più informale?

«La giacca blu ci vuole, forse un puntino più chiara. A me piacciono le giacche azzurre e le camicie bianche. Anche per motivi di fede calcistica (il conduttore tifa per la Lazio, ndr)».

Qual è l’aspetto della trasmissione che le piace di più?

«Il fatto che da casa ci si può identificare con i concorrenti e giocare assieme a loro. Anch’io mi diverto a farlo».

Nello spot del programma ha scherzato sul fatto che non è in grado di fare il concorrente. Però possiamo giocare insieme con i titoli dei vari giochi. Le va?

«Ma, certo... non mi sottraggo mai quando c’è da giocare».

Iniziamo dalla “catena di parole”. Che termine metterebbe fra “Pino” e “Insegno”?

E qui interviene subito la moglie di Pino, l’attrice Alessia Navarro, con un suggerimento: «Egocentrico!» urla fuori campo. E lui sbotta a ridere: «Visto che moglie meravigliosa che ho? Ci sto dentro, sono un attore, ma a “egocentrico” aggiungiamo “(auto)ironico” allora».

Andiamo adesso alla “catena musicale”: la canzone che riconoscerebbe al volo già solo dalle percussioni, perché le ricorda un momento importante della vita?

«“Quando” di Pino Daniele: con lui eravamo molto amici, portavamo pure lo stesso pizzetto. Ricordo l’ultima volta che gliela sentii cantare allo stadio di Napoli, di fronte a 10 mila persone. Massimo Troisi era morto da poco. Che canzone meravigliosa! Quando sento “siamo angeli che cercano un sorriso”, penso sempre a loro: Pino e Massimo».

Il “terzo elemento” che si frappone tra lei e la televisione?

«Il pubblico, il popolo che ci segue da casa. Tutto quello che faccio, lo faccio con amore, per i telespettatori».

“Quando, dove, come, perché”… soffre o si arrabbia terribilmente?

«Quando vedo che qualcuno manca di rispetto. Ma non a me, di quello mi importa poco: la mancanza di rispetto nei confronti degli altri, specialmente se gli altri sono fragili e più deboli, mi fa imbestialire, ci sto male».

“La zip”... Aneddoti imbarazzanti da raccontare?

«Ebbene sì, una volta mi è capitato di aver dimenticato la cerniera dei pantaloni abbassata durante uno spettacolo con la Premiata Ditta. Se n’è accorto uno spettatore in prima fila a teatro: “Ah Pi’, che vogliamo fare? La tiriamo su?”. Quando ho capito che si riferiva alla zip l’ho ringraziato e sono andato avanti».

Che cosa serve per creare con lei una “intesa vincente”?

«Con me bisogna essere puntuali e sorridere anche se la giornata non è delle migliori. Essere musoni peggiora le cose. La vita sa sempre stupire, anche nei momenti difficili».

Due colleghi con cui formerebbe una squadra di concorrenti per partecipare a “Reazione a catena”?

«Paolo Bonolis, perché è colto e velocissimo: in due secondi tirerebbe fuori sette sinonimi. E perché è sempre nel mio cuore e vorrei averlo ancora vicino, Fabrizio Frizzi, che per i miei figli è stato la voce dello sceriffo Woody, il loro personaggio preferito di “Toy Story”».

Veniamo a un altro momento del quiz: “Una tira l’altra”. In genere si dice delle ciliegie. Nel suo caso qual è lo stuzzichino davanti al quale non si trattiene?

«La parola chiave per me è carboidrati. Pasta, patatine… Ma visto che andiamo in onda da Napoli, direi la pizza».

Che clima c’è negli studi Rai di Napoli? Come l’hanno accolta?

«Con gioia. Il mitico Gigi mi aspetta al bar, mi prepara la spremuta d’arancia prima della lettura dei copioni. Napoli è la città dove il possibile diventa impossibile e viceversa. Anche in taxi si chiacchiera amabilmente, una mattina un tassista ha insistito per offrirmi un caffè anche se gli avevo detto che ero in ritardo: “Scusi, ma il conduttore non è lei? Allora l’aspettano”. Adoro che ci siano ritmi così dilatati e rilassati».

I suoi quattro figli, Matteo (nato nel 1998) e Francesco (del 2003), avuti da Roberta Lanfranchi, e Alessandro (del 2014) e Valerio (del 2019), avuti da sua moglie Alessia, seguiranno le sue orme nel mondo dello spettacolo?

«Solamente Alessandro recita già e mi sembra portato per il doppiaggio. Matteo fa l’autore di documentari; Francesco, dopo aver archiviato la pallacanestro, si è dato al digital marketing. Quanto al più piccolo, Valerio, è ancora troppo presto per dirlo. Quello che si intuisce è che è molto saggio».

Nel promo della trasmissione, provando a indovinare la parola “caffettiera” con la definizione «Borbotta la mattina», ha risposto: «Mia moglie!». Ma Alessia brontola tanto?

«La mattina ci chiama tutti a raccolta: bisogna finire di prepararsi prima di fare colazione. A casa sono io il “poliziotto buono”: se qualche volta si fa il contrario, va bene lo stesso».

C’è qualche raccomandazione speciale che sua moglie le ha fatto in vista della conduzione di “Reazione a catena”?

«Mi ha detto: “Vedi di non chiacchierare troppo”. Mi conosce, sa che sono come i bambini: quando racconto una cosa che mi piace, non mi so frenare».

Riuscirà a conciliare l’impegno televisivo con gli altri suoi progetti nel doppiaggio?

«Nei limiti del possibile, sì: non farò lunghe serialità, ma per i film il tempo si trova sempre».

Per “deformazione professionale”, al telefonino usa più i vocali dei messaggi scritti?

«Chiaramente, sì. Me li chiedono anche le persone per strada: “Pino, mandi un vocale a mia zia?”».

Quali sono parole più sensuali per il suo timbro di voce?

«“Ti voglio”».

Le più dolci?

«“Ti voglio bene”, ma anche “scusa”».

In autunno tornerà in teatro o continuerà con la tv?

«Spero di riportare a teatro “L’ultimo giorno di un condannato a morte”, di Victor Hugo, uno spettacolo che ho già fatto al Quirino di Roma. E poi c’è un progetto per una prima serata televisiva, che non farò da solo, ma di cui non posso dire ancora nulla altrimenti mi ammazzano… (ride)».

Chiudiamo con una domanda facilissima da concorrente. L’anello mancante tra Tv e Canzoni?

«Sorrisi! Che altro?».

Essere in copertina su Sorrisi quali reazioni a catena le ha suscitato?

«Incredulità, orgoglio e felicità. Se stai su Sorrisi, vuol dire che ci sei».