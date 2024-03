Pino Rinaldi torna sul Nove con “Faking it – Bugie criminali”

Da martedì 5 marzo lui e la sua squadra di esperti analizzeranno alcuni dei casi più complessi della cronaca nera italiana Simona De Gregorio







Da martedì 5 marzo alle 21.25 torna sul Nove "Faking it - Bugie criminali". Pino Rinaldi e la sua squadra di esperti analizzeranno alcuni dei casi più complessi della cronaca nera italiana, dal femminicidio di Elena Ceste al delitto di Cogne, studiando il linguaggio e il comportamento delle persone sotto accusa. E attraverso interviste, testimonianze, intercettazioni ambientali e fotogrammi che riprendono i colpevoli, esamineranno il linguaggio verbale e non verbale, la postura, le espressioni e la gestualità dell’omicida.

«Tra i tanti casi quello che mi ha più colpito è quello dell’Angelo della morte, ovvero Alex Stazzi, l’infermiere condannato per l’omicidio della collega Maria Teresa Dell’Unto e per aver ucciso cinque anziani in una casa di riposo a Tivoli nel 2009. Un “mostro” che è riuscito a depistare in modo diabolico le indagini e che ha ucciso senza pietà» dice Rinaldi. Ma il nostro cervello può rimuovere la bugia e farci autoconvincere che sia la nostra verità? «Io credo di sì ma non totalmente. Penso che ci sia sempre una voce della coscienza che ci rende impossibile dimenticare totalmente ciò che abbiamo realmente detto o fatto» conclude Rinaldi.