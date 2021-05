“Pintus@Club”, lo show del comico in onda su Italia 1

Domenica 30 maggio in prima serata un vero e proprio one man show all’insegna della risata Angelo Pintus Simona De Gregorio







Reduce dal successo di "Lol - Chi ride è fuori" su Prime Video, dove ha tenuto banco con le sue performance esilaranti e la sua imitazione di Antonino Cannavacciuolo, ora Angelo Pintus è ancora sulla piattaforma streaming nella sitcom "Before Pintus", dove ripropone in chiave ironica le tappe della sua carriera.

Una carriera iniziata nel 2000 quando si unì ad Angelo Vitale per dare vita alla coppia Angelo&Max. E che successivamente è proseguita da “solista” con diversi ruoli in teatro, cinema e televisione, toccando l’apice del successo con la partecipazione a "Colorado".

Ma il momento d’oro di Pintus prosegue con un altro impegno: domenica 30 maggio in prima serata, infatti, il cabarettista intratterrà i telespettatori di Italia 1 con "Pintus@Club". Un vero e proprio one man show all’insegna della risata dove porterà sul palco il suo talento e gli esilaranti aneddoti. Con un ritmo serrato, descriverà la vita di tutti i giorni in modo diretto e senza filtri.

Puntando su monologhi e satira, affronterà numerosi argomenti: dal significato di essere italiano ai luoghi comuni sul Belpaese; dalle tradizioni, costumi, abitudini e regole nella nostra società alle credenze e superstizioni che continuano a sopravvivere nel tempo. Non mancheranno poi digressioni sui genitori d’oggi, spesso succubi dei loro figli. E ancora, Milano e i milanesi, i progressi della tecnologia e il rapporto tra gli animali domestici e padroni. Insomma, sarà un mix per tutti i gusti, che riprende il filone già avviato con gli spettacoli di successo "Pintus@Forum" e "Pintus@ArenadiVerona", andati in onda su Italia 1 nel 2014 e nel 2016.