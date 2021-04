Pio e Amedeo: «Felicissimi così… non lo siamo mai stati!»

I due comici spopolano con il loro folle show su Canale 5 e dicono: «La copertina di Sorrisi ci ha portato fortuna» Pio e Amedeo Giusy Cascio







Pio e Amedeo hanno conquistato la prima serata di Canale 5 con il loro show “Felicissima sera”, un varietà ricco di ospiti che alterna la comicità a spazi commoventi e di riflessione. E che, come noi di Sorrisi ci aspettavamo quando abbiamo messo i due comici pugliesi in copertina, sta avendo un grande successo.

Il 23 aprile la prima delle tre puntate-evento ha registrato ascolti altissimi, con il 20 percento di share.

Ragazzi, vi aspettavate risultati così lusinghieri?

Pio: «Sinceramente no. Però, preparando lo show, ci sembrava bello».

Amedeo: «Il programma “profuma” di normalità. E la gente in questo momento ha voglia di quello, di distrarsi».

La nostra copertina vi ha portato fortuna, bisogna riconoscerlo.

Pio: «Infatti! Prima non andavamo così bene perché non eravamo ancora finiti sulla copertina di Sorrisi».

Amedeo: «Conservo un video in cui, ai tempi di “Emigratis”, fuori dal Teatro Ariston a Sanremo chiedevo al direttore Aldo Vitali: “Dai, fammi entrare, diciamo che sono tuo parente”. Adesso sì che siamo di famiglia».

Noi di Sorrisi abbiamo puntato su di voi (azzeccandoci), ma voi avevate scommesso sullo share?

Amedeo: «Sì, con lo staff. Abbiamo messo un bigliettino in una busta sigillata e ci siamo giocati 10 euro. Io avevo scritto 13,7 e sono felicissimo di essermi sbagliato».

Pio: «Io avevo scritto 18 pensando agli esami all’Università, quando già quel voto mi andava di lusso».

Il sabato dopo il debutto avete messo la sveglia alle 10 per guardare l’Auditel?

Pio: «Ho spento il telefono, non volevo sapere nulla...».

Amedeo: «Mi ha telefonato Mediaset, ma non capivo i dati. Poi mi hanno spiegato la cosa delle “teste”, chiamano così gli spettatori effettivi. Quando mi hanno detto “oltre 4 milioni” ho realizzato».

I vicini di casa ora vi ammirano?

Pio: «A me, meridionale residente a Milano, il vicino di casa mi ha salutato! Non l’aveva mai fatto prima».

E il barista sotto casa?

Amedeo: «Adesso scendo e mi faccio offrire un caffè».

Il salumiere di fiducia?

Amedeo: «Chieda a Pio, è lui la casalinga tra noi».

Pio: «Il salumiere mi salutava già».

Avete ricevuto molti complimenti dai colleghi comici?

Pio: «Sì, da tantissimi amici: Angelo Pintus, Frank Matano, Luca Bizzarri...».

Amedeo: «Sono arrivate anche molte chiamate inaspettate. Mara Venier ci ha urlato: “Braviii!!!”. E Carlo Conti, che è il nostro concorrente diretto il venerdì sera in Rai, è stato davvero gentilissimo: “Ragazzi, mi dispiace di non potervi guardare perché devo lavorare”».

I vostri amici sono fieri di voi?

Pio:«Dopo aver visto il nostro amico Gennaro con Francesco Totti, qualcun altro vuol farsi invitare in studio».

Totti, Maria De Filippi, Claudio Baglioni... Con questi numeri uno vi è venuta l’ansia da prestazione?

Amedeo: «Alle prove sì. Ma quando si accendono le luci inizia la magia».

Vi siete commossi ricordando la mamma di Amedeo che non c’è più.

Amedeo: «Ci siamo mostrati per ciò che siamo davvero. Non quelli di “Emigratis”, un po’ spacconi: quelle lì sono maschere. Dato che invitiamo gli ospiti a mettersi in gioco, i primi a mettersi a nudo dobbiamo essere noi».

Pio: «Ma forse con Achille Lauro abbiamo esagerato con il look “nudo”».

Sua moglie non ha gradito?

Pio: «Guardi, sta già avviando le pratiche del divorzio (ride)».