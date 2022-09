Pio e Amedeo tornano con “Emigratis” su Canale 5

Dal 28 settembre ripartono in prima serata con quattro nuove puntate Antonella Silvestri







Va di scena lo “scrocco” con Pio e Amedeo che tornano in prima serata su Canale 5 con "Emigratis - la Resa dei conti" a partire da mercoledì 28 settembre per quattro puntate. Anche per questa nuova edizione, i due conduttori, nelle vesti di “Bufalone” e “Messicano”, con la loro consueta simpatia e irriverenza, vanno in giro per il mondo - da Dubai a Parigi, da Londra a Las Vegas, passando per Los Angeles, Miami e il Brasile - mietendo vittime.

Tra gli ospiti ai quali il duo comico foggiano ha “sottratto” soldi o scroccato favori, ritroviamo la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson e poi Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang, Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae, Felipe Massa, Fausto Leali, Daniele Scardina, Gianluca Vacchi, Paola Catapano e Marco Verratti.

Pio e Amedeo hanno incontrato giornalisti e amici, domenica 18 ottobre, all’Apollo di Milano sottolineando come "Emigratis" - che quets’anno ha come filo conduttore l’ecosostenibilità - vada da tutt'altra parte rispetto al politicamente corretto. «E’ una serie? E' un docu-reality? Non esiste un termine per definirlo. Ben vengano le critiche e se arriveranno le affronteremo. In realtà le restrizioni che stanno dando alla comicità sono invenzioni di pochi, la pancia della società vuole vedere altro... Le critiche le muovono quei pochi che non riescono a esprimersi e si rifugiano nell'accusare gli altri. Tutto è attaccabile» spiegano i due conduttori.

I due svelano anche qualche curiosità: «Dopo la caduta da cavallo, siamo andati da Broke Logan, ce la siamo sbaciucchiata, le abbiamo detto "te ne sei fatta 10 e fattene 11", poi è intervenuto il marito e ha voluto anche lui un bacio (sorridono). L’abbiamo incontrata sul set di "Beautiful" e abbiamo preso parte a una puntata... Insomma ne vedrete delle belle».

Inoltre il tour “Felicissimo Show”, la cui partenza era prevista per il 9 ottobre dall’Europauditorium di Bologna viene rimandato al 2023 a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi lo volesse, il rimborso può essere richiesto presso gli stessi canali d’acquisto entro e non oltre il 26 ottobre 2022. I biglietti sono disponibili in prevendita. Tutte le informazioni sui biglietti su: www.friendsandpartners.it