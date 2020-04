“Pooh – Amici per sempre”, su Raiuno lo speciale per i 50 anni di carriera

Il prossimo 5 maggio, in prima serata, avremo la possibilità di rivederlo per cantare a squarciagola dall’inizio alla fine

30 Aprile 2020 | 10:25 di Matteo Valsecchi

Cinquant’anni insieme, per scrivere un vero e proprio romanzo nella storia della musica italiana. Perché i Pooh sono stati qualcosa di più di un semplice gruppo musicale. Le loro canzoni, infatti, ci hanno accompagnato di generazione in generazione, raccontando sentimenti, amicizie, amori, delusioni, successi. E proprio per festeggiare il 50° anniversario della loro carriera, nel 2016 su Raiuno andò in onda lo speciale "Pooh - Amici per sempre". Il prossimo 5 maggio, sempre su Raiuno e in prima serata, avremo la possibilità di rivederlo per cantare a squarciagola dall’inizio alla fine.

A condurre la serata è Carlo Conti, ma gli assoluti protagonisti dello show sono i cinque alfieri della band nata a Bologna nel 1966. Parliamo di Roby Facchinetti alle tastiere, Dodi Battaglia alla chitarra, Stefano D’Orazio alla batteria, Red Canzian al basso e Riccardo Fogli, bassista e chitarrista dal 1966 al 1973, tornato nel gruppo proprio per il tour del 50° compleanno, l’ultimo prima dello scioglimento (avvenuto ufficialmente alla fine del 2016). Nel corso della serata li vedremo riproporre alcuni dei loro brani storici, da Chi fermerà la musica a Tanta voglia di lei, da Piccola Ketty a Uomini soli, da Pensiero a Nascerò con te. E molte altre ancora. Ci saranno, poi, anche momenti per raccontare aneddoti e storie del loro passato, mentre non mancheranno alcuni ospiti speciali come i Modà, Emma Marrone, Patty Pravo e Rocco Hunt, che saliranno sul palco per realizzare splendidi duetti.