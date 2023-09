“Pour Parler”, il nuovo talk comico di Rai2

Al via in seconda serata il 5 settembre, con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo Tiziana Lupi







Il tono, assicurano, è quello del talk show. Ma c’è da scommettere che si riderà molto. Perché a condurre "Pour Parler", al via su Rai2 in seconda serata il 5 settembre, ci saranno Maria Di Biase e Corrado Nuzzo con Francesco De Carlo. In ciascuna delle sei puntate, l’insolito trio affronterà, con ospiti vip, esperti (inclusi due filosofi) e il pubblico in studio (che potrà intervenire) altrettanti argomenti che fanno parte della nostra vita quotidiana.

«Lo faremo alla nostra maniera un po’ caotica, “pour parler” appunto» anticipano Nuzzo e Di Biase. «Ma i temi di cui parleremo saranno serissimi: il denaro, il cibo, gli animali». Tra gli argomenti c’è persino la morte... «Ospiteremo una organizzatrice di funerali. Ne approfitterò per chiederle come organizzare, quando sarà, quello di Corrado e se mi fa un buon prezzo visto che l’abbiamo invitata nel programma. Del resto si sa, nella coppia le donne vivono più a lungo!» dice ridendo Maria. Corrado si prende la rivincita parlando di cibo: «Maria compra tutti i libri sulle diete, ma poi in ciascuna trova sempre un difetto e quindi una scusa per non farla. E ha un pessimo rapporto con i nutrizionisti, al limite della rissa, perché è convinta di saperne molto più di loro».

Si parlerà, dicevamo, anche di denaro. «Proveremo a rispondere all’eterna domanda, se i soldi danno la felicità. E toccheremo anche il tema degli acquisti compulsivi, mostrando anche alcune cose bizzarre che abbiamo comprato. Quando uscì il film "Il favoloso mondo di Amélie", Corrado acquistò su Internet un nano da giardino, costosissimo! Ma solo quando arrivò si accorse che era alto un metro e settanta. Meno male che non li aveva ordinati tutti e sette!» conclude ridendo Maria.