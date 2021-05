“Primo appuntamento crociera” con Flavio Montrucchio

Spin-off del collaudato "Primo appuntamento", in partenza su Real Time martedì 18 maggio in prima serata Flavio Montrucchio Simona De Gregorio







Una nave carica di single è pronta a salpare. E a guidarla c’è Flavio Montrucchio, al timone di "Primo appuntamento crociera", spin-off del collaudato "Primo appuntamento", in partenza su Real Time martedì 18 maggio.

«Qui non si ha solo il tempo di una cena per conoscersi e piacersi, ma un’intera settimana, dove le occasioni per trovare l’anima gemella sono parecchie: in piscina, in sauna, giocando a bowling... E tutto avviene nel rispetto delle norme anti-Covid» dice Montrucchio. In pandemia, infatti, le compagnie navali devono rispettare scrupolose precauzioni, che si possono consultare nei loro siti. Per salire a bordo occorre risultare negativi al tampone. Inoltre il numero di passeggeri consentito è stato ridotto in modo da poter mantenere il distanziamento. Sono stati eliminati i buffet e i pasti vengono serviti al tavolo. Le camere e le zone comuni vengono sanificate quotidianamente. «Insomma, si fa tutto il necessario per poter godere una vacanza in sicurezza. E fare nuove conoscenze...» aggiunge Montrucchio.

Flavio, il suo ruolo qual è?

«I protagonisti verranno da me per consigli, scambi di vedute, titubanze. Credo di essere un buon confidente. Senza però diventare invadente e attenendomi al buon detto “tra moglie e marito non mettere il dito!”».

Lei era mai stato in crociera?

«No, ma dopo questa esperienza mi piacerebbe farne una nei fiordi norvegesi, che si possono visitare bene solo in navigazione».

Dove tenterebbe un approccio con una donna?

«Al bowling. Mentre si gioca ci si rilassa, si è più sciolti e possono venire fuori molti lati del carattere».

I vantaggi di essere da soli e in coppia?

«Essere da solo ti scarica dalle responsabilità verso gli altri. Ma alla mia età penso sia bello avere qualcuno con cui condividere e confrontarsi».

Un desiderio da single?

«Mi piacerebbe partire all’avventura, senza meta e vincoli di tempo, per un viaggio coast to coast in America».