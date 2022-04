“Primo appuntamento crociera”, Flavio Montrucchio salpa con la nave dell’amore

In onda dal 26 aprile alle 21.20 su Real Time e in anteprima streaming su Discovery+ Antonio de Felice







Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione, tutto è pronto per togliere gli ormeggi e riprendere il largo con "Primo appuntamento crociera", lo show di incontri al buio condotto da Flavio Montrucchio in onda dal 26 aprile alle 21.20 su Real Time e in anteprima streaming su Discovery+.

Programma che funziona non si cambia.

«Beh, non proprio. La prima stagione è stata un po’ un cantiere, in evoluzione. Quindi torniamo con alcune modifiche, delle accortezze, anche alla luce delle minori restrizioni per il Covid».

Novità in arrivo, ne anticipiamo qualcuna?

«Quella più evidente è la presenza di Sandra Milo tra chi è in cerca dell’anima gemella. È stata una piacevole sorpresa, una persona carismatica, affascinante e con tante cose da raccontare. Un motivo di curiosità in più».

Lo show resta uno spin-off di "Primo appuntamento" che lei guida dal 2019.

«C’è una differenza sostanziale. In crociera lo sviluppo delle storie può riguardare più puntate, dipende tutto dall’affinità che si crea fra le coppie».

A proposito, qualcuna l’ha colpita in questa nuova edizione?

«Sì. Lui è un principe, lei una persona semplice, senza particolari pretese. Sembrava di vivere una storia da fiaba».

Qualcuno si è rivolto a lei, al “re di cuori”, per un consiglio?

«Ma no (ride), io non sono neanche un re di picche! Anche se tanti pensano che facendo questi programmi sia ormai un esperto, e ci sono stati casi in cui mi hanno chiesto aiuto, soprattutto persone alle prime esperienze».

Allora vogliamo dare uno spunto per il corteggiamento?

«Ne ho visti tanti, ma quelli che di solito vanno a segno sono i più diretti».