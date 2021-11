“Prodigi”, torna la serata benefica dedicata ai giovani talenti

Alla conduzione Serena Autieri e Gabriele Corsi. Al tavolo dei giudici, tra gli altri, Malyka Ayane, Ermal Meta e Beppe Vessicchio "Prodigi" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Per il quinto anno torna su Rai1 l'appuntamento con “Prodigi – La musica è vita”. La serata dedicata al talento e alla solidarietà, in collaborazione con Unicef ed Endemol Shine Italy, va in onda mercoledì 17 novembre dal Teatro 1 di Cinecittà World con Serena Autieri e Gabriele Corsi alla conduzione. Protagonisti della serata saranno nove giovani talenti, tra i 10 e i 16 anni, che si esibiranno in performance di danza, canto e musica.

La giuria

Di fronte a loro una giuria composta da Malika Ayane e Beppe Vessicchio (Goodwill ambassador dell'Unicef Italia) per il canto; Ermal Meta e Laura Marzadori (primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano) per la musica; Samantha Togni e Luciano Cannito per la danza. Guest star al tavolo dei giudici sarà Flavio Insinna che ha condotto le edizioni passate.

Il premio

I giurati sceglieranno tre finalisti per ogni categoria, mentre a decretare il vincitore assoluto sarà una giuria tecnica di cento esperti. In palio c'è una borsa di studio offerta da Unicef Italia e a consegnare il premio sarà la Presidente Carmela Pace.

Gli ospiti

Nel corso della serata, oltre alle esibizioni, si alterneranno sul palco momenti di solidarietà e ospiti come Lino Banfi, Alessandra Mastronardi, Clementino con una dedica speciale, ma anche Roy Paci.

Come donare

I fondi raccolti dall’Unicef durante “Prodigi – La musica è vita” sosterranno i programmi contro la malnutrizione dei bambini e per combattere il Covid-19. I telespettatori potranno sostenere l’Unicef donando 2 euro al 45525 con SMS da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb; sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06.