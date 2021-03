Pronti a giocare con “Avanti un altro!”

Dall'8 marzo torna il game show preserale di Paolo Bonolis, tra volti noti e nuovi divertenti personaggi Una coppia indissolubile: Paolo Bonolis con Luca Laurenti Barbara Mosconi







Dopo tanta attesa, da lunedì 8 marzo torna su Canale 5 l’appuntamento quotidiano con “Avanti un altro!”, il gioco preserale condotto da Paolo Bonolis che nel 2021 festeggia dieci anni di allegra brigata (e di ottima compagnia).

La prima puntata di questo format ideato dallo stesso Bonolis con Stefano Santucci andò infatti in onda il 5 settembre 2011. Da allora è stato esportato in tutto il mondo, dalla Spagna all’Albania, dal Vietnam al Brasile. Adesso vanno in onda le puntate inedite realizzate rispettando tutte le normative imposte dal Covid. Accanto a Paolo Bonolis e al suo fedele compagno di avventure televisive Luca Laurenti, torneranno i bizzarri personaggi dello show che affollano il famoso “salottino” e che hanno il compito di fare le domande ai concorrenti, ognuno in base alle proprie passioni e ai propri interessi.

Rivedremo così Miss Claudia (ovvero Claudia Ruggeri), già vista nei ruoli di Poliziotta e di Supplente, prima di fare la Miss. Confermati anche la Dottoressa Maria Mazza, lo Iettatore Franco Pistoni, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona sorte Francesca Brambilla, la Regina del web Laura Cremaschi, la Manga esperta di fumetti Antonella Arpa e la Bonas Sara Croce. Accanto agli storici personaggi c’è poi un volto nuovo che si aggiunge al gruppo, un’inedita Carmen Di Pietro nel ruolo di poetessa.

Ma non è finita: “Avanti un altro!” avrà infatti nei prossimi mesi, alcune puntate speciali che saranno trasmesse in prima serata.