Proteggiamo il pianeta: un programma tv (“E-Planet”) e 10 comportamenti virtuosi

Il riscaldamento globale è al centro delle preoccupazioni dei governi dei 197 Paesi che si sono da poco riuniti a Glasgow, in Scozia, per Cop26, il 26° vertice Onu sul clima che si è posto l’obiettivo di ridurre i danni dell’inquinamento sul Pianeta. Un tema cruciale per tutti, specie per i ragazzi delle nuove generazioni che vedono nella giovane attivista svedese Greta Thunberg la portavoce delle loro battaglie per lo sviluppo sostenibile. Alla transizione ecologica è dedicato “E-Planet”, programma in onda su Italia 1 ogni domenica alle 14. Ne parliamo con Yves Confalonieri, vicedirettore generale Sport e Coordinamento editoriale Informazione digitale a Mediaset, che ha avuto l’idea del programma.

Com’è nato “E-planet”?

«Volevamo fare un programma sulla sostenibilità ambientale partendo da elementi concreti della vita intorno a noi, tipo la mobilità elettrica non solo a quattro ruote ma anche ampliatasi con fenomeni come le biciclette e i monopattini elettrici. In più, Italia 1 ha anche i diritti televisivi del Campionato mondiale di Formula E (dove gareggiano auto con motore elettrico, ndr), un evento sportivo appassionante per il grande pubblico».

Perché è importante parlare in televisione di “green economy”?

«Perché, tranne quando è in primo piano per la stretta attualità, è una tematica poco approfondita in tv. “E-Planet” si pone l’obiettivo di coprire queste lacune con continuità e ha anche l’ambizione di creare una sorta di “cultura” ecosostenibile».

Ampio spazio nel programma è dato alle buone notizie, alle aziende virtuose. Il catastrofismo sui temi ambientali è controproducente?

«Il catastrofismo è sempre sbagliato. È molto meglio far vedere che un processo virtuoso è in atto, su iniziative individuali e di aziende impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale. Cerchiamo di privilegiare gli esempi di tutti coloro che vi contribuiscono in modo attivo».

Qual è il dato sulla salute del Pianeta che la preoccupa di più?

«Senza ombra di dubbio il cambiamento climatico che sta producendo i danni che vediamo ogni giorno, dalle piogge eccessive al caldo torrido».

Tra i comportamenti “eco-friendly” che consigliamo anche noi in queste pagine, qual è quello che per lei è ormai irrinunciabile nella vita quotidiana?

«La prima attenzione: non sprecare l’acqua, perché è e resta il bene più prezioso».

10 consigli virtuosi per vivere green