“Prova Prova Sa Sa”, la gara di risate improvvisate

Condotto da Frank Matano, il nuovo comedy show (su Prime Video dal 2 novembre) vede Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone sfidarsi con sketch improvvisati Frank Matano con i comici in gara Maccio Capatonda, Maria DiBiase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone







Si puo' vedere su

Tra le novità dell'autunno su Prime Video, c’è "Prova Prova Sa Sa", il nuovo comedy show disponibile in streaming dal 2 novembre. Frank Matano conduce il programma prodotto da Endemol Shine Italy, con un cast fisso formato da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Il programma è incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento comico, una gara caratterizzata della rapidità delle puntate (che durano al massimo 30 minuti), in una formula ormai di comprovato successo, basti pensare a "Lol - Chi ride è fuori".

Il trailer

Cosa aspettarsi da "Prova Prova Sa Sa"

Come si può dedurre anche dal trailer, in queto programma ogni elemento ha a che fare con l'improvvisazione: improvvisati sono gli sketch in cui i comici si esibiscono nelle sfide improvvisate, che vengono decise dal coduttore Frank Matano, oppure suggerite dal pubblico in studio. Non ci sono regole negli sketch, che possono coinvolgere due o più comici, oppure essere individuali. Per di più, in ogni puntata, è previsto che un ospite irrompa per metteri in gioco e improvvisanre insieme al cast. Gli ospiti previsti sono Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione e il duo I Soldi Spicci.

Gli artisti che hanno fatto più ridere nelle loro prove prendono dei punti assegnati dal conduttore nel corso di ogni puntata. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono regole e Frank Matano assegna i punti in maniera del tutto arbitraria, un vero e proprio pretesto per aggiudicare un vincitore di puntata e celebrarlo in maniera ironica.