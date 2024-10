Quante emozioni a “Storie di sera” con Eleonora Daniele

Su Rai1 la nuova edizione “notturna” del suo programma: «Abbiamo una missione: migliorare le esistenze di chi si trova in grave difficoltà» Antonella Silvestri







Da lunedì 14 ottobre, in seconda serata su Rai1, arriva la nuova edizione di “Storie di sera”: quattro puntate in cui Eleonora Daniele ci parlerà di vicende di persone comuni che si trovano ad affrontare situazioni straordinarie. Vite sospese nel mistero, che dimostrano quanto sia cruciale lottare per la verità e la giustizia.

La conduttrice, che al mattino, sempre su Rai1, è ancora impegnata con “Storie italiane”, ci spiega quanto questi racconti siano parte fondamentale del suo percorso professionale: «È un motore che si rigenera in modo naturale e perpetuo. Per me sono linfa vitale».

Ma qual è secondo lei il punto di forza del programma? «Mostriamo delle vicende che permettono a tutti di immedesimarsi nei nostri ospiti e di rivivere le loro esperienze. Questo meccanismo di identificazione ci fa sentire meno soli e ci aiuta a dare un senso al mondo che ci circonda». In ogni serata vedremo dunque momenti più toccanti alternati a passaggi più leggeri: «È normale che sia così: da un lato abbiamo infatti molta attenzione agli aspetti legati alla cronaca, dall’altro, però, cerchiamo anche di fare del semplice intrattenimento» spiega la Daniele.

Senza dubbio la nascita della figlia Carlotta, che oggi ha 4 anni, ha cambiato la sua visione del lavoro e le sue priorità: «Da spettatrice, prima che nascesse la bimba divoravo le serie tv di genere thriller e crime. Da quando c’è mia figlia sono diventata molto più vulnerabile nei confronti dei contenuti che toccano i bambini. È cambiato anche il mio approccio nel fare tv: abbiamo un grande potere e un’enorme responsabilità. Utilizzare questo strumento per dare voce a chi non ce l’ha e per migliorare la vita delle persone è una missione. Voglio sentire le loro emozioni, condividere i loro successi e soffrire per le loro sconfitte».