Quante sorprese dentro a “Una scatola al giorno”

Inizia l’11 ottobre il nuovo programma condotto da Paolo Conticini su Rai2 Tiziana Lupi







Si chiama “Una scatola al giorno” il nuovo preserale (targato Stand by me) in onda su Rai2 da martedì 11 ottobre. Protagonisti sono una “scatola parlante” posta al centro dello studio e un conduttore (che è anche concorrente) che, grazie a una serie di indizi e con l’aiuto di un ospite vip diverso ogni puntata dovrà indovinare chi o cosa c’è dentro.

Al timone (e in gara ogni puntata) c’è Paolo Conticini, assistito da un “comitato scientifico” molto particolare: «Con me ci saranno Marco Marzocca e Francesca Manzini che, con i loro modi spiritosi, mi forniranno gli indizi più disparati per risolvere il mistero: contributi musicali e televisivi, videomessaggi, oggetti o persone che si presenteranno in studio, rigorosamente a sorpresa».

Visto che anche per lo stesso conduttore il programma è una sfida, gli chiediamo se ha dei modelli e maestri che segue. «Sì, mi piacerebbe avere la professionalità di Corrado e la simpatia di Fabrizio Frizzi. Tra quelli che sono attualmente in onda, invece, trovo meraviglioso Carlo Conti che conduce con la stessa tranquillità e lo stesso sorriso che ha a casa sua». La nostra chiacchierata con lui si sposta su un altro aspetto, la passione per il gioco con gli amici: «I miei preferiti sono “Monopoly” o il salto con la corda! Il gioco nella vita è fondamentale. In fondo, anche il lavoro che mi sono scelto è un gioco, sia sul set che sul palcoscenico. Mi ritengo un uomo fortunato».

Meglio il set o il palcoscenico, quindi? «Entrambi ma, se devo scegliere, dico il palco. Il teatro mi dà il contatto diretto con il pubblico. Anche se sta zitto e sono solo io a parlare, è un dialogo, c’è un risultato immediato, senza filtri». Tornando alla struttura dello show, chiediamo al conduttore se ama le sorprese: «Preferisco farle, tanto più alle persone a cui voglio bene. Ne ho fatte tante, non ricordo quale sia la migliore. Però posso dire qual è stata la più bella che ho ricevuto: Iago, un cagnolino che da poco non c’è più. Quando me lo hanno regalato all’inizio ero un po’ spaventato, un animale è un impegno. In poco tempo, però, è diventato una gioia meravigliosa».