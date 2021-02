“Quasi quasi cambio i miei”, in partenza sul Nove

12 Febbraio 2021 | 8:59 di Simona De Gregorio

“E se cambiassi i miei?”. Detto fatto: dopo "Cambio moglie" (il reality disponibile su Discovery+) ora è la volta dei genitori. Parliamo di "Quasi quasi cambio i miei", in onda sul Nove da domenica 14 febbraio.

In ogni puntata due ragazzi tra i 14 e i 17 anni si scambieranno le rispettive famiglie per cinque giorni e inizieranno quindi a vivere l’uno la vita dell’altro, ambientandosi in una nuova casa e condividendo la quotidianità con genitori, fratelli e sorelle mai visti prima. Ma, oltre a non poter avere alcun contatto con la famiglia di origine, dovranno sottostare a regole molto rigide. Prima tra tutte, la rinuncia all’utilizzo del cellulare, il migliore “amico” dei giovani d’oggi. Non solo, le loro giornate saranno scandite da impegni fissi, da attività da svolgere e interessi da coltivare. Non c’è quindi da stupirsi se nel programma assisteremo a diversi scontri e litigi tra i ragazzi e i genitori, che si troveranno a gestire un figlio che non è il loro.

Nella prima puntata a scambiarsi le famiglie saranno Aurora e Giulia. La prima, 16 anni, attenta all’immagine e molto indipendente, è gelosa del fratello Alessio perché è il “cocco” di mamma. La seconda, 17 anni, è molto più matura della sua età. Adora la lettura e la musica e sin da quando è piccola si occupa dei tre fratellini quando la mamma è a lavorare. Ma come si troveranno nei panni l’una dell’altra? Al termine dei cinque giorni avranno provato nostalgia o vorranno ancora dire “Quasi quasi cambio i miei”? Saranno loro a svelarcelo nel finale di puntata!