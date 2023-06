“Queen of the Universe”: abbiamo intervistato Mel B delle Spice Girls

Scary Spice è la nuova giudice del contest di Paramount+ che vede sfidarsi drag queen provenienti da tutto il mondo Mel B e gli altri giudici di "Queen of the Universe" Giulia Ausani







Su Paramount+ dal 3 giugno è disponibile la seconda edizione di “Queen of the Universe”, contest canoro che vede sfidarsi drag queen provenienti da tutto il mondo per conquistare il titolo di miglior drag queen internazionale e vincere un montepremi finale di 250mila dollari. Tra le concorrenti c’è anche la palermitana Aura Eternal, arrivata tra le prime tre finaliste nella seconda edizione di “Drag Race Italia”. E tra i giudici c’è un’icona della musica pop: Mel B, la famosissima Scary Spice delle Spice Girls, che abbiamo intervistato.

«Per buona parte del tempo mi vedete sorridere da un orecchio all’altro, saltare su e giù sulla sedia o restare a bocca aperta davanti alle concorrenti», ci ha raccontato, e in effetti basta vedere il primo episodio per rendersi conto che Mel B è sicuramente la più entusiasta tra tutti i giudici. A valutare le performance delle concorrenti ci sono anche Trixie Mattel, Michelle Visage e Vanessa Williams, tutte presenti anche nella scorsa edizione del programma.

«Come giudice posso fare domande sul loro personaggio, sulle ragioni dietro la scelta di un look, ma soprattutto posso valutare l’aspetto canoro. E anche io ho imparato tantissimo», ha detto. Ad esempio? «Ho imparato a non indossare un corpetto troppo a lungo! Il mondo drag mi ha ispirata a portarne uno ma è faticosissimo, non riuscivo a respirare».

Non è la prima volta che Mel B partecipa a un contest di drag queen. In un paio di occasioni infatti è stata giudice speciale a “RuPaul’s Drag Race”, la gara di drag più famosa della tv. È stato proprio RuPaul, produttore di “Queen of the Universe” a invitarla a partecipare al programma.

Per molte concorrenti, Mel B è una vera e propria icona musicale. E nella primissima gara di questa nuova edizione c’è un momento che celebra le Spice Girls: le ultime cinque classificate si ritrovano a dover improvvisare un’esibizione di “Wannabe”. «Mi è dispiaciuto per loro perché hanno avuto solo mezz’ora per prepararsi», ha raccontato Mel B. «E la canzone non è facile, con me e Geri che in pratica ci urliamo contro… Ma l’ho trovato divertente, anche perché una delle concorrenti cantava lirico, il che è stato esilarante. Poteva succedere solo in un programma come questo».

E se dovesse mai esibirsi da drag king, Mel B non ha dubbi su quale sarebbe il suo nome d’arte: «Non posso essere nient’altro che Scary Spice. Sarà il mio nome per sempre, e mi sta bene così».