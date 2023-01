“Quelle brave ragazze” arriva in chiaro su Tv8

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti si incontrano in aeroporto pronte a imbarcarsi su un volo per una destinazione sconosciuta Simona De Gregorio







Valigie alla mano, si incontrano in aeroporto pronte a imbarcarsi su un volo per una destinazione sconosciuta. E anche il pubblico potrà partire con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. L’appuntamento è per giovedì 12 gennaio su Tv8 con il reality "Quelle brave ragazze" (per la prima volta in chiaro).

Le tre amiche scopriranno solo poco prima di iniziare la vacanza che la meta è la Spagna. Atterrate a Madrid, faranno poi un divertente tour, su un pulmino maculato fucsia, alla scoperta delle bellezze di Siviglia, Granada e Valencia. E saranno chiamate ad affrontare alcune prove che le porteranno a conoscere usi e costumi del posto.

«L’idea nasce da me» ha raccontato la Maionchi. «Avevo la curiosità di fare un viaggio con delle amiche della mia età, che stimo molto». E aggiunge Orietta: «Io non ho mai fatto un viaggio da sola. E c’è stato un bel clima, da “gita scolastica”». Un’armonia che non era scontata, sottolinea Sandra: «All’inizio ero preoccupata, perché siamo tre protagoniste. C’era il rischio che qualcuna potesse rimanere nell’ombra. Invece è scattata la perfetta sintonia, un affetto vero e una solidarietà speciale».