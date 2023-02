“Quelle brave ragazze”: «Sarà un viaggio on the road…irrefrenabile!»

Riparte il viaggio on the road con Sandra Milo, Mara Maionchi e la new entry Marisa Laurito: dal 19 febbraio su Sky Uno e in streaming su Now Giulia Ciavarelli







Travolgenti, simpatiche e super energiche: Mara Maionchi e Sandra Milo tornano a bordo dell’iconico van maculato rosa shocking per un nuovo, e memorabile, viaggio on the road. La nuova avventura di “Quelle brave ragazze” si preannuncia indimenticabile: nella prima puntata, Orietta Berti saluta "virtualmente” le sue compagne di viaggio e passa il testimone alla spumeggiante Marisa Laurito.

«Sono davvero felice di entrare a far parte di questo trio! Sono donne molto speciali e hanno una vita bellissima da raccontare» esordisce «Avevo già incontrato Sandra, ma devo dire che l’ho conosciuta davvero in questo viaggio: è molto buona, legata alla famiglia e vive in un mondo tutto suo…inseguita da uccellini con un principe azzurro che le viene sempre incontro. Nutrivo curiosità nei confronti di Mara, ha davvero un gran cuore!».

Durante il nostro incontro, le tre protagoniste dello spettacolo italiano non smettono mai di ridere e punzecchiarsi, ritroveremo la loro straordinaria vitalità anche nel road trip in onda dal 19 febbraio su Sky e in streaming su Now.

Senza sapere la destinazione, le “brave ragazze” salgono sul van, guidato dal tuttofare Alessandro Livi, pronte a compiere le missioni più improbabili per entrare in contatto con abitudini, usi e tradizioni della popolazione locale: la prima meta sarà Montecarlo, dove vivranno esperienze da regine del jet set respirando l'atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato, fino a un tour misterioso e affascinante nel sud della Francia.

Le immagini della seconda stagione

Tra storie di amicizia, momenti esilaranti e attimi di commozione, Sandra Milo è l’animo più sognatore, ma anche filosofico, del programma: «Quest’avventura ha dimostrato che la vita è importante a qualunque età, piace anche ai bambini. E chi se lo sarebbe aspettato!» commenta la diva del cinema, che a marzo compirà 90 anni.

«L’età è uno stato d’animo: la sentiamo, certo, ma non ne parliamo! Il cuore, il cervello e l’anima vanno a palla!» ci dicono sorridendo, e come dar loro torto. «Io mi sono addolcita nel tempo, la vecchiaia trasmette sempre qualcosa di buono» aggiunge Mara Maionchi.

«Ogni età ha diverse sfaccettature: noi abbiamo ancora molto da dare, con la vecchiaia si scoprono cose meravigliose. Prima avevo tanta irruenza e ansia per il lavoro, adesso è tutto così bello e si sta bene» racconta Marisa Laurito sottolineando come, durante il viaggio, tutto viene vissuto con grande spontaneità e senza alcun “filtro patinato”.

Assicurano di non aver mai litigato, «anche se sappiamo che va di moda», ma raccontano tanti aneddoti divertenti che vedremo durante il road trip - show Sky Original realizzato da Blu Yazmine. «Quello che ci accomuna è una grand voglia di vivere: il nostro segreto è la leggerezza, che aiuta sempre nei momenti più difficili. Abbiamo voglia di goderci ogni attimo!» dice Marisa.

La colonna sonora di questa nuova avventura? «Vita spericolata» ci dice Mara Maionchi, mentre Sandra Milo consiglia “Meraviglioso” di Domenico Modugno: «Perché la vita è fantastica, a qualsiasi età!».