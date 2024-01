“Quelle brave ragazze” su TV8 e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, giovedì 11 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







DOC - Nelle tue mani 3 - Rai1 - Ore 21.30

Lo ricorderete: il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) è riuscito a riconquistare il suo posto da primario. E se cominciasse a recuperare, almeno parzialmente, la memoria? Succede nella terza stagione della serie, al via stasera.

Point Break - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

L'agente Fbi Keanu Reeves da la caccia al bandito-surfista Patrick Swayze: il risultato è un film del 1991 che diventa mitico. Lo dirige Kathryn Bigelow, che nel 2010 sarà la prima donna a vincere l'Oscar come Miglior regista per "The Hurt Locker".

Quelle brave ragazze - TV8 - Ore 21.30

Debutta in chiaro la stagione 2 dove, accanto a Mara Maionchi e Sandra Milo (già nella prima serie), Marisa Laurito sostituisce Orietta Berti. Il format invece non cambia: un viaggio a bordo di un pulmino che tocca tra l'altro Marsiglia, Marrakech e il Principato di Monaco.

Via dei matti numero zero - Rai2 - Ore 20.15

Strepitose performance al piano, grandi ospiti, aneddoti divertenti: è sempre un piacere seguire l'appuntamento con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Una giornata particolare - La7 - Ore 21.15

Prosegue (in replica) il viaggio nel tempo che Aldo Cazzullo dedica agli appassionati di storia. Stasera il giornalista e scrittore ripercorre la giornata del 15 marzo del 44 a.C., quando fu ucciso Giulio Cesare.

Comedy Club - NOVE - Ore 21.25

Una serata divertente in compagnia di Giuseppe Giacobazzi e del suo spettacolo teatrale "Noi, mille volti e una bugia", del quale il comico romagnolo è anche autore. Una riflessione semiseria su 25 anni di carriera, con particolare riferimento alle maschere che siamo spesso costretti a indossare per interagire con il prossimo.

Per chi vuole vedere altri film Si può fare... amigo - Rete 4 - Ore 16.45 Un western all'italiana del 1972, con un ruolo perfetto per il protagonista Bud Spencer: veste i panni di un vagabondo dal cuore d'oro, che protegge un bambino da una banda di farabutti. Un nuovo gioco - IRIS - Ore 14.55 Dopo quasi vent'anni, nel 2012 Clint Eastwood accetta di recitare in un film che non è diretto da lui. Veste i panni di un maturo talent scout, che va in cerca di giovani giocatori di baseball. Syriana - Sky Cinema Drama - Ore 22.55 Una storia torbida che mescola politica, affari e terrorismo: la racconta questo film del 2005, che vale a George Clooney un meritato Oscar come Miglior attore non protagonista. Appaloosa - Rai Movie - Ore 17.30 Ed Harris dirige e interpreta un western che più classico non si può: al centro della trama, il duello tra un eroico sceriffo e un crudele affarista (Jeremy Irons). Nel cast anche Viggo Mortensen.

BASKET: EUROLEGA

ore 20.30 Milano-Stella Rossa (Sky Sport Uno]

ore 20.45 Real Madrid-Valencia (Sky Sport Arena)

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 12.30 Discesa Maschile (Rai Sport, Eurosport)

PALLANUOTO: EUROPEI FEMMINILI