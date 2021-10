“Quelli che il lunedì” arriva in prima serata su Rai2

Siete fra i numerosi fan di "Quelli che il calcio"? Il programma cambia nome e non va più in onda domenica ma appunto lunedì, dal 4 ottobre Luca Bizzarri, Mia Ceran e Paolo Kessisoglu Antonio de Felice







Siete fra i numerosi fan di "Quelli che il calcio"? Bene, ci sono due informazioni da segnare in agenda. Il programma cambia nome e si chiama "Quelli che il lunedì", e non va più in onda domenica ma appunto lunedì, in prima serata sempre su Rai2 dal 4 ottobre. Qualche dettaglio in più l’hanno fornito Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, due dei tre conduttori confermati per la quinta volta insieme con Mia Ceran.

Un cambiamento storico per il programma.

Luca: «Non c’erano alternative, il panorama del mondo del calcio è cambiato. Negli ultimi anni avevamo già dato più spazio all’attualità ed è sembrato naturale il passaggio in fascia serale».

Ci sono novità?

Paolo: «Sì, anche legate al processo di allargamento della parte di satira e comicità già in atto. Insieme col nostro cast confermato, noi faremo più cose. I recenti drammatici fatti in Afghanistan ci consentiranno anche di rispolverare due personaggi di qualche tempo fa, ispirati alle vicende di Osama Bin Laden, che ci hanno portato fortuna».

Fascia serale vuol dire un pubblico diverso.

Luca: «Certo e per questo ci sarà un ritmo diverso della trasmissione, più incalzante. La domenica pomeriggio potevi prendertela più comoda».

Un pronostico da tifosi del Genoa?

Paolo: «È appena arrivata la nuova proprietà americana dopo la gestione di Enrico Preziosi. Come in ogni cambio, si spera sempre che le cose vadano meglio».

Luca: «Sono sincero, non guardo più le partite del Genoa, non le trovo più divertenti».

La neomamma Mia Ceran ha già portato il piccolo Bruno Romeo negli studi della Rai.

Luca: «Se è per quello, ci ha anche già fregato il camerino! Però noi siamo persone per bene e quindi tollereremo tutto».