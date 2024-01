“Quinta dimensione”, con Barbara Gallavotti su Rai3

Quali sono le scoperte scientifiche e gli strumenti tecnologici più avanzati? In che modo possono influire sulle nostre vite? Simona De Gregorio







Quali sono le scoperte scientifiche e gli strumenti tecnologici più avanzati? In che modo possono influire sulle nostre vite? Ce lo spiega Barbara Gallavotti ogni sabato su Rai3 nella nuova edizione di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui". Dopo la puntata sul clima, il 20 gennaio si parlerà dello Spazio, il 27 gennaio di intelligenza artificiale (AI) e il 3 febbrario si chiude con tecnologia e illegalità. Vista la grandissima attualità, approfondiamo con Gallavotti il tema dell’IA.

Barbara, quindi, che cos’è l’intelligenza artificiale?

«Sostanzialmente sono dei programmi per computer che hanno la caratteristica di poter apprendere, e dunque essere addestrati per uno scopo. Programmi costruiti ispirandosi al cervello umano, ma totalmente diversi dalla nostra mente».

Come fa la IA ad apprendere?

«Analizzando innumerevoli documenti o dati. E questo è un punto centrale, perché siamo noi umani che le forniamo i dati di partenza. E dunque se li inseriamo sbagliati, le trasmettiamo i nostri pregiudizi e la IA li rifletterà puntualmente».

Potrà mai essere creativa?

«Se la creatività implica la capacità di rompere gli schemi, noi umani possiamo farlo, mentre un programma non può rompere gli schemi che lo fanno funzionare».

Può farci perdere milioni di posti di lavoro?

«Può mettere a rischio diverse figure professionali. Per esempio, la IA riesce a fornire traduzioni sempre più accurate, grafiche, testi, letture automatiche. Ma d’altra parte può anche darci innumerevoli marce in più».

E in che modo?

«Può fare cose che noi non potremmo mai fare, in particolare tenere in considerazione innumerevoli quantità di dati. Perciò è un supporto sempre più utile nelle diagnosi mediche ma anche uno strumento insostituibile nella messa a punto di nuovi farmaci e nelle previsioni complesse, incluse quelle che riguardano il clima».