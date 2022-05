Rafael Nadal a “Che tempo che fa”

Una puntata con la leggenda del tennis ma in gran parte dedicata all'Ucraina Rafael Nadal Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Rafael Nadal, il campione spagnolo del tennis mondiale che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 gennaio, ha vinto il 21° torneo del Grande Slam, siglando un nuovo record, sarà l’ospite internazionale dell’appuntamento di domenica 8 maggio, su Rai3 a partire dalle ore 20, con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Nadal nella sua carriera ha conquistato 13 Roland Garros (dove detiene il record di 105 partite vinte), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open, vincendo in totale 91 tornei in singolare e 11 in doppio, oltre a essersi aggiudicato 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi e 5 Coppe Davis. Nadal è stato numero 1 del ranking mondiale per ben 209 settimane, la prima volta nel 2008 e l’ultima nel 2020 ed è l’unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi.

Per il resto la puntata sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Tra gli ospiti: il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio; il politico e attivista russo Leonid Volkov, leader di “Russia del Futuro” dopo l'arresto di Aleksej Naval'nyj e coordinatore della Fondazione Anticorruzione, Fbk; l’assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione Don Luigi Maria Epicoco; il virologo Roberto Burioni; Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.