“Raiduo”, Ale & Franz con un grande show su Rai2

Festeggiano trent’anni di carriera con tre serate tra gag e ospiti Paolo Fiorelli







Tre grandi serate per festeggiare trent’anni di risate. Infatti Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale & Franz, si sono conosciuti nel 1992 e poco dopo hanno creato il loro duo. E ora, da lunedì 4 dicembre su Rai2, ci propongono uno show che si intitola proprio "Raiduo". Più azzeccato di così...

Ale, Franz: cosa vedremo in "Raiduo"?

Ale: «Ci saranno i nostri numeri classici, tanta musica con la band di Paolo Iannacci...».

Franz: «...e poi tanti ospiti. Da Enzo Iacchetti a Max Tortora, abbiamo riunito gli amici di una vita. E li abbiamo inseriti nelle gag».

Come?

Franz: «Avete presente “la panchina”? Potreste trovarci seduto qualche ospite... Invece Max Tortora farà il boss nello sketch dei gangster. Francesca Fialdini, Francesca Chillemi e Roberta Morise sono le “femme fatale”. Loro tre presenteranno anche le puntate, una a testa».

Ci saranno anche personaggi nuovi?

Ale: «Sì. Due neonati che guardano la tramissione da casa in una enorme culla. E poi due truccatrici che sognano di diventare star della tv, ma purtroppo devono truccare Ale e Franz...».

Franz: «Di solito non ci trucchiamo, lì invece siamo davvero trasformati. Se fossimo nate donne, saremmo quelle due».

Oggi festeggiate, ma vi ricordate ancora il vostro primo incontro?

Franz: «Come dimenticarlo? Ale era una figura “sopra le righe”, sembrava un fumetto, come adesso. Solo che aveva qualche capello in più».

Ale: «Frequentavo una scuola di teatro a Milano e mi chiesero di affiancare Franz in una commedia di Woody Allen. Colpo di fulmine».

Perché?

Ale: «Perché ridiamo delle stesse cose. Scriviamo quello che ci diverte, non ci chiediamo mai a tavolino cosa possa far ridere gli altri. Eppure ridono».

Franz: «Sul palco emergono le dinamiche tra di noi e molti si identificano. Prendiamo lo sketch della panchina: tutti qualche volta siamo stati quello che sbuffa per il seccatore di turno. E altre volte eravamo il seccatore...».

Mi dite un pregio dell’altro?

Ale: «Franz è molto ordinato e preciso. Una sicurezza, l’opposto di me».

Franz: «Ale ha un grande intuito, capisce subito dove voglio arrivare. Non c’è neppure bisogno di dirglielo».

E ora un difetto...

Ale: «È milanista».

Franz: «È interista».

E quando c’è il derby cosa fate? Andate allo stadio insieme?

Ale: «No, il derby devo vederlo rigorosamente da solo davanti alla tv. Al massimo con i figli. Figuriamoci se invito un milanista!».

Franz: «Ecco vedete? È il classico tifoso rancoroso. Io invece lo inviterei pure volentieri...».

Ultima curiosità: esiste l’asteroide “15379 Alefranz”. Come è successo?

Ale: «È tutto “merito” di un amico di Franz che lavora con gli astronomi. Quando ce l’ha detto pensavamo a uno scherzo».

Franz: «Io sono terrorizzato dall’idea che precipiti. Vi immaginate i titoli? “Alefranz distrugge il Canada”! E poi sono sicuro che prima o poi troveranno il modo di metterci una tassa, e dovremo pagare pure un sacco di soldi».