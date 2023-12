“Raiduo” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, lunedì 4 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Raiduo - Rai2 - Ore 21.20

Tre serate per ripercorrere trent’anni di successi: Alessandro Besentini e Francesco Villa tornano con un nuovo divertente show nel quale ripropongono i loro personaggi più amati, come i gangster Gin e Fizz e i due tipi che bisticciano su una panchina. Non mancheranno però nuovi personaggi e tanti ospiti.

Gialappashow - Tv8 - Ore 21.30

Prima o poi doveva accadere: si chiude stasera la seconda stagione dello show, condotto a regola d’arte da un Mago Forest mai così in palla. Va in archivio con ascolti soddisfacenti e tanti protagonisti che hanno confermato il loro talento: da Brenda Lodigiani a Toni Bonji, da Stefano Rapone a Ubaldo Pantani, fino a Gigi e Ross e all’irresistibile Marcello Cesena. Ora ai fan non resta che attendere la stagione 3…

Ariaferma - Rai5 - Ore 21.15

Silvio Orlando (nei panni, per lui decisamente inconsueti, del camorrista) e la guardia carceraria Toni Servillo sono i protagonisti di uni dei migliori film italiani degli ultimi anni. Ambientato in un vecchio carcere, destinato alla chiusura, racconta l’incontro-scontro tra i reclusi e alcune guardie.

Woodstock '69 - Sky Documentaries - Ore 21.15

Un documentario dedicato al festival musicale che dal 15 al 18 agosto 1969 riunì quasi mezzo milione di persone, diventando il simbolo di un’epoca. Si esibirono tra gli altri Joan Baez, Carlos Santana, gli Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Joe Cocker e Jimi Hendrix.

I misteri di Brokenwood - Giallo - Ore 21.20

Parte la nona stagione di una serie ormai classica, prodotta e ambientata in Nuova Zelanda. Seguiamo così le nuove indagini del detective Mike Sheperd (Neill Rea), affiancato dalla collega Kristin Sims (Fern Sutherland).

I peggiori giorni - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

C’è anche Giovanni Storti, per una volta senza Aldo e Giacomo, nel cast di questa commedia “nera” diretta e interpretata da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Con loro, Anna Foglietta, Renato Carpentieri e Rocco Papaleo.

Per chi vuole vedere altri film The Mask - Da zero a mito - Sky Cinema Comedy - Ore 22.50 Una maschera magica trasforma un imbranato in eroe... Jim Carrey sbanca il botteghino nel 1994 con questa commedia che lo vede protagonista accanto alla debuttante Cameron Diaz. Greystone - La leggenda di Tarzan - IRIS - Ore 14.05 Il film che ha rivelato al grande pubblico Christopher Lambert, che lascia il segno nei panni del cucciolo d’uomo cresciuto nella foresta. Con lui, Andie MacDowell. A casa tutti bene - Rai Movie - Ore 19.15 Una festa di famiglia si trasforma in una spietata resa dei conti... Una saga diretta da Gabriele Muccino con un cast in cui brillano (bravissimi) Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino. Io sono la legge - Rai Movie - Ore 21.10 Quando gli uomini di un ricco e potente allevatore uccidono per errore un vecchio, lo sceriffo Maddox (Burt Lancaster) entra in azione, ma nessuno lo aiuterà a fare giustizia.

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 20.45 Torino-Atalanta (Dazn, Sky Calcio)

VOLLEY FEMMINILE

ore 17.00 Novara-Conegliano (Sky Sport Uno)

HOCKEY SU GHIACCIO: NHL

ore 14.00 Minnesota Chicago (Sky Sport Max)

VELA: AMERICA’S CUP